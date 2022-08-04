巨人が連敗を４で止めた。二回に中田の適時二塁打と大城、中山、山崎伊の適時打など打者一巡で５点を奪った。山崎伊は８回無失点で５月１８日以来の３勝目。阪神はウィルカーソンが１回０／３で５失点と崩れ、打線も４安打で零敗した。