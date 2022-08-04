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巨７―０神（４日）　巨人、連敗４で止める

2022年8月4日 21時00分 (8月4日 21時35分更新)
　２回巨人無死一、二塁、中田が右中間に先制二塁打を放つ＝東京ドーム

　２回巨人無死一、二塁、中田が右中間に先制二塁打を放つ＝東京ドーム

　巨人が連敗を４で止めた。二回に中田の適時二塁打と大城、中山、山崎伊の適時打など打者一巡で５点を奪った。山崎伊は８回無失点で５月１８日以来の３勝目。阪神はウィルカーソンが１回０／３で５失点と崩れ、打線も４安打で零敗した。

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