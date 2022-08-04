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楽１０―１ロ（４日）　楽天、一発攻勢で快勝

2022年8月4日 21時00分 (8月4日 21時35分更新)
　２回楽天２死三塁、炭谷が左中間に先制２ランを放つ＝楽天生命パーク

　２回楽天２死三塁、炭谷が左中間に先制２ランを放つ＝楽天生命パーク

　楽天が一発攻勢で快勝した。二回に炭谷の２ランで先制し、三回は鈴木大、茂木、西川の一発などで計７点を加えた。四回には島内がソロを放った。岸が７回３安打１失点で約１カ月ぶりの７勝目。ロッテは本前が３回９失点と乱れた。

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