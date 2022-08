TOMORROW X TOGETHER 9月7日の千葉・幕張公演のライブビューイングが決定(C)BIGHIT MUSIC / HYBE. All Rights Reserved.

韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER初の単独日本公演『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : LOVE SICK> IN JAPAN』のうち、9月7日の千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール公演のライブビューイングが、日本全国の映画館で行われることが決定した。

TOMORROW X TOGETHERは、2019年3月のデビューから初となるワールドツアーを開催中。その日本4公演のうち、9月7日の幕張イベントホール公演のライブビューイングが決まった。同日午後6時30分から日本全国の劇場でライブ中継が行われ、来場者特典としてオリジナルポストカードが配布される。

ファンクラブ「MOA Membership(JP)」先行抽選予約は8月5日午後6時、プレリクエスト先着は9月3日午後3時より開始予定。

また、日本3rdシングル「GOOD BOY GONE BAD」(31日発売)のリリースを記念し、東京・大阪で8月31日~9月19日までの期間限定でポップアップストア『TOMORROW X TOGETHER POP-UP STORE GOOD BOY GONE BAD』がオープンすることも決定した。

2年ぶりとなる今回のPOP-UP STOREでは、「NIHILIST」と「NARCISSIST」2つのコンセプトを楽しめる店舗デザイン展開予定。東京では第9SYビル1F、大阪ではSHIBUYA109阿倍野店DISP!!!で開催される。

