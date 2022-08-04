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「対策強化地域」に１府４県　政府が指定

2022年8月4日 19時35分 (8月4日 19時44分更新)
　政府は４日、新型コロナウイルスの「ＢＡ・５対策強化宣言」に基づき、栃木、千葉、京都、宮崎、沖縄の１府４県を「ＢＡ・５対策強化地域」に指定した。宮崎県が独自に出した「医療緊急警報」と、沖縄県の「医療非常事態宣言」を、いずれも対策強化宣言と同等と見なした。

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