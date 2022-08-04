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宗派超え世界平和を祈る、延暦寺 ウクライナ国花ヒマワリ飾り
天台宗総本山の比叡山延暦寺（大津市）で４日、「世界平和祈りの式典」が開かれ、仏教、キリスト教、イスラ...
8月4日
東京、人員不足で医療負荷が増大 都民５０人に１人が療養
東京都は４日、新型コロナウイルスのモニタリング会議を開いた。入院患者や重症者が増加しているのに加え、...
教育に新聞を、宮崎で全国大会 「いまを開き未来を拓く」
教育現場で新聞を活用する「ＮＩＥ（教育に新聞を）」の実践報告をする第２７回ＮＩＥ全国大会が４日、宮崎...
「核の脅威、地球上からゼロに」 広島で原水爆禁止２大会
原水爆禁止日本協議会（原水協）系と原水爆禁止日本国民会議（原水禁）系の原水爆禁止世界大会広島大会が４...
トキ放鳥先に石川と出雲を選定 環境省、野生復帰の取り組み
新潟県佐渡市で野生復帰の取り組みを進める国の特別天然記念物トキについて、環境省は４日、本州などでの定...
サル痘のＰＣＲ試薬発売 タカラバイオ、研究用
タカラバイオは４日、サル痘ウイルスを検出する疫学研究用のＰＣＲ試薬を発売した。１時間以内に検出できる...