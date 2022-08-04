本文へ移動

【中日スタメン】今季5勝目目指し大野雄大が後半戦初登板 レビーラが2試合ぶり「6番・左翼」

2022年8月4日 17時37分

このエントリーをはてなブックマークに追加
木下（手前）と話をする大野雄

木下（手前）と話をする大野雄

◇4日　ヤクルト－中日（神宮）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発はエースの大野雄大投手。後半戦初戦の登板で今季5勝目を目指す。打線はレビーラが2試合ぶりに「6番・左翼」でスタメン出場する。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・レビーラ
7番・二・溝脇
8番・遊・土田
9番・投・大野雄
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・捕・内山壮
7番・一・オスナ
8番・遊・長岡
9番・投・星
【あわせて読みたい】
【中日】コロナ陽性で自主隔離の福谷が練習に復帰 キャッチボールやランニングなどで汗
【中日2軍】山本拓実＆岡野祐一郎が投球練習を再開 山本は「肩も問題ない。」
【中日】鵜飼航丞が練習再開 左下腿打撲で血腫の除去手術から約1カ月ぶり

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ