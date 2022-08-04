【中日スタメン】今季5勝目目指し大野雄大が後半戦初登板 レビーラが2試合ぶり「6番・左翼」
2022年8月4日 17時37分
◇4日 ヤクルト－中日（神宮）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発はエースの大野雄大投手。後半戦初戦の登板で今季5勝目を目指す。打線はレビーラが2試合ぶりに「6番・左翼」でスタメン出場する。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・レビーラ
7番・二・溝脇
8番・遊・土田
9番・投・大野雄
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・レビーラ
7番・二・溝脇
8番・遊・土田
9番・投・大野雄
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・捕・内山壮
7番・一・オスナ
8番・遊・長岡
9番・投・星
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・捕・内山壮
7番・一・オスナ
8番・遊・長岡
9番・投・星
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