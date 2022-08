デビュー25周年イヤーのゆずが3日、横浜アリーナで全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE -ALWAYS with you-』(10ヶ所計24公演)最終公演を開催し、自身が持つ同所での最多公演日数を77日に更新した。

3月に発売したオリジナルアルバム『PEOPLE』を引っさげ、同月末よりスタートした全国アリーナツアーのファイナルの地は、約4年ぶりとなる地元・横浜アリーナ。NY在住の現代美術家・松山智一氏が今回のツアーのために制作した全長12メートルの女神像「Mother Other(マザー・アザー)」がそびえ立つステージで、アルバム収録曲を中心にしながらも、「サヨナラバス」「からっぽ」「虹」「夏色」など歴代のヒット曲も惜しみなく披露し、1万3000人を熱狂させた。

自身が保持している同所での公演日数の音楽アーティスト単独1位記録(※)を更新し、リーダーの北川悠仁は「77日目だって!すごいね」と満面の笑み。「(公演日数)1位、本当にうれしいです。皆さんのおかげです」とファンに感謝を伝えた。

ゆずは6日より、今年2作目となるオリジナルアルバム『SEES』(6月発売)収録曲を中心に、セットリストを大幅に変更する追加公演『YUZU ARENA TOUR 2022 SEES -ALWAYS with you-』を横浜アリーナからスタート。3ヶ所計6公演が行われる。

※横浜アリーナの公演利用本番日数として算出。公演回数ではカウントしておらず、本番日数=公演数として公表している

■『YUZU ARENA TOUR 2022 SEES -ALWAYS with you-』セットリスト

Overture~PEOPLE~

01. 君を想う

02. NATSUMONOGATARI

03. 歩行者優先

04. 手暗がりの下

05. 贈る詩

06. 六角形

07. 風信子

08. あの手この手

09. 花咲ク街

10. 奇々怪界-KIKIKAIKAI-

11. LAND

12. サヨナラバス

13. からっぽ

14. 虹

15. イロトリドリ

16. 公私混同

17. 夏色

18. ALWAYS with you

■『YUZU ARENA TOUR 2022 SEES -ALWAYS with you-』追加公演

8月6日(土):横浜アリーナ

8月7日(日):横浜アリーナ

8月13日(土):さいたまスーパーアリーナ

8月14日(日):さいたまスーパーアリーナ

8月17日(水):マリンメッセ福岡A館

8月18日(木):マリンメッセ福岡A館

関連キーワード 音楽