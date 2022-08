人気漫画『ONE PIECE』(作者:尾田栄一郎)が、4日発売のコミックス最新103巻で全世界累計発行部数が5億1000部を突破した(国内4億1000万部以上、海外は60の国と地域で流通し1億部以上)。初版発行部数も47巻連続で300万部を超えており、今回、「最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ」として2014年12月末に登録されたギネス世界記録を更新した。

『ONE PIECE』及び作者の尾田氏は、「最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ」(The most copies published for the same comic book series by a single author)として、3億2086万6000部でギネス世界記録に認定されていたが、今回、ギネス世界記録を4億1656万6000部に更新(2022年7月時点/日本国内累計発行分のみ)し、認定された。

『ONE PIECE』は、「週刊少年ジャンプ」で1997年7月より連載がスタートし、2022年7月で連載25周年を迎えた作品で、“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”をめぐる海洋冒険ロマン。少年モンキー・D・ルフィが、固い絆で結ばれた仲間たちと、それぞれの“能力”や技を磨きつつ、海賊王を目指して世界中の海で冒険していく物語。

2010年3月4日に発売されたコミックス第57巻の初版発行部数300万部は日本出版史上最高初版発行部数を記録し、現在まで初版300万部を維持。2012年8月3日発売の67巻が自己記録を更新する初版405万部で刊行された。

テレビアニメが1999年より放送中で、劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』が今年8月6日に公開、Netflixで全世界配信するハリウッド実写ドラマ化のプロジェクトが進行中となっている。

関連キーワード アニメ