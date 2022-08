ABEMAで生中継が決定した韓国の音楽授賞式『2022 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS』(C)TVdaily

人気K-POPアーティストが出演する韓国最大級の音楽授賞式『2022 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS』が、25日午後6時よりABEMAで国内独占無料生中継されることが決定した。

出演が決まっているのは、5人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモローバイトゥギャザー)、元IZ*ONEの宮脇咲良やキム・チェウォンが所属する5人組・LE SSERAFIM(ル セラフィム)、同じく元IZ*ONEのユジンやウォニョンが所属する6人組・IVE(アイヴ)、『Girls Planet 999 : 少女祭典』から誕生し、日本人メンバーのマシロとヒカルが所属する9人組・Kep1er(ケプラー)、7月15日にリリースしたミニアルバム『CHECKMATE』がヒット中の5人組・ITZY(イッチ)など。今後もさらに追加発表される。

『K GLOBAL HEART DREAM AWARDS』では、各アーティストのパフォーマンスと、数多くの賞の授賞式が行われる。“第4世代ガールズグループ戦国時代”と呼ばれるほどガールズグループの誕生が著しい昨今、どのグループが新人賞に輝くのか注目が集まる。

ABEMAでは「ABEMA SPECIALチャンネル」「K WORLDチャンネル」の2チャンネルで生中継。「K WORLDチャンネル」では簡易字幕付きで視聴できる。さらに「ABEMAプレミアム」では、後日本編に日本語字幕を付けた完全版の映像と、授賞式前にアーティストがレッドカーペットに登場した様子を収めた映像を公開予定。

■『2022 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS』概要

▼MC

イ・ヨンジン

チョン・ソミン

▼出演アーティスト

ITZY

IVE

Kep1er

OH MY GIRL

fromis_9

VIVIZ

Heize

LE SSERAFIM

TOMORROW X TOGETHER

THE BOYZ

ほか

