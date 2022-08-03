永木亮太

◇3日 サッカールヴァン杯準々決勝第1戦 名古屋－浦和（豊田スタジアム）

試合前にメンバーが発表され、名古屋は福岡から完全移籍で加入したMF重広卓也（27）、湘南から期限付き移籍で加わったMF永木亮太（34）がともに先発出場。7月30日のリーグ・札幌戦（札幌厚別）から先発6人を入れ替えて臨む。

両チームの先発メンバーは次の通り。

【名古屋】

GKランゲラック

DF河面旺成

DFチアゴ

DF藤井陽也

MF内田宅哉

MF森下龍矢

MF永木亮太

MFレオシルバ

MF重広卓也

FW仙頭啓矢

FW石田凌太郎

【浦和】

GK鈴木彩艶

DF宮本優太

DF岩波拓也

DFショルツ

DF大畑歩夢

MFモーベルグ

MF伊藤敦樹

MF岩尾憲

MF大久保智明

FW小泉佳穂

FW松尾佑介