【名古屋・ルヴァン杯スタメン】加入の永木亮太と重広卓也が先発出場 リーグ・札幌戦から先発6人入れ替え
2022年8月3日 18時01分
◇3日 サッカールヴァン杯準々決勝第1戦 名古屋－浦和（豊田スタジアム）
試合前にメンバーが発表され、名古屋は福岡から完全移籍で加入したMF重広卓也（27）、湘南から期限付き移籍で加わったMF永木亮太（34）がともに先発出場。7月30日のリーグ・札幌戦（札幌厚別）から先発6人を入れ替えて臨む。
両チームの先発メンバーは次の通り。
【名古屋】
GKランゲラック
DF河面旺成
DFチアゴ
DF藤井陽也
MF内田宅哉
MF森下龍矢
MF永木亮太
MFレオシルバ
MF重広卓也
FW仙頭啓矢
FW石田凌太郎
GKランゲラック
DF河面旺成
DFチアゴ
DF藤井陽也
MF内田宅哉
MF森下龍矢
MF永木亮太
MFレオシルバ
MF重広卓也
FW仙頭啓矢
FW石田凌太郎
【浦和】
GK鈴木彩艶
DF宮本優太
DF岩波拓也
DFショルツ
DF大畑歩夢
MFモーベルグ
MF伊藤敦樹
MF岩尾憲
MF大久保智明
FW小泉佳穂
FW松尾佑介
GK鈴木彩艶
DF宮本優太
DF岩波拓也
DFショルツ
DF大畑歩夢
MFモーベルグ
MF伊藤敦樹
MF岩尾憲
MF大久保智明
FW小泉佳穂
FW松尾佑介
【あわせて読みたい】
【J1名古屋】勝負の浦和3連戦！長谷川監督「今度はわれわれが！」上昇の”転機”に
【グランパス】トップチーム選手1人が新型コロナウイルス陽性に
【グランパス】丸山祐市の左足が鳴る！永井とのホットラインに自信 浦和3連戦へ
【J1名古屋】勝負の浦和3連戦！長谷川監督「今度はわれわれが！」上昇の”転機”に
【グランパス】トップチーム選手1人が新型コロナウイルス陽性に
【グランパス】丸山祐市の左足が鳴る！永井とのホットラインに自信 浦和3連戦へ
おすすめ情報