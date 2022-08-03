◇3日 楽天－ロッテ（楽天生命パーク宮城）

両チームのスターティングメンバーが発表された。ロッテはこの日に出場選手登録された佐々木朗希投手が先発する。打線は新型コロナウイルスに感染したために出場選手登録を抹消された高部瑛斗外野手に代わり、藤原恭大外野手が「2番・中堅」でスタメンに入った。一方、佐々木朗の攻略を目指す楽天は2日と同じ打順で臨む。

【ロッテ】

1番・左・荻野

2番・中・藤原

3番・二・中村奨

4番・一・井上

5番・三・安田

6番・指・レアード

7番・右・岡

8番・遊・エチェバリア

9番・捕・松川

投手 佐々木朗

【楽天】

1番・左・西川

2番・遊・小深田

3番・二・浅村

4番・指・島内

5番・右・岡島

6番・中・辰己

7番・一・鈴木大

8番・三・茂木

9番・捕・太田

投手 辛島