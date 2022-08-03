代表49校の初戦の相手決まる 開幕試合は日大三島VS国学院栃木【甲子園組み合わせ】
2022年8月3日 16時48分
第104回全国高校野球選手権（6日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が3日、大阪市内で行われ、出場49校の対戦カードが決まった。
初戦の組み合わせは以下の通り。
【初戦組み合わせ】
第1日（6日）
（1）日大三島（静岡）―国学院栃木（栃木）
（2）明豊（大分）―樹徳（群馬）
（3）京都国際（京都）―一関学院（岩手）
第2日（7日）
（1）八戸学院光星（青森）―創志学園（岡山）
（2）愛工大名電（愛知）―星稜（石川）
（3）鶴岡東（山形）―盈進（広島）
（4）近江（滋賀）―鳴門（徳島）
第3日（8日）
（1）海星（長崎）―日本文理（新潟）
（2）天理（奈良）―山梨学院（山梨）
（3）敦賀気比（福井）―高岡商（富山）
（4）興南（沖縄）―市船橋（千葉）
第4日（9日）
（1）三重（三重）―横浜（神奈川）
（2）日大三（西東京）―聖光学院（福島）
（3）二松学舎大付（東東京）―札幌大谷（南北海道）
（4）県岐阜商（岐阜）―社（兵庫）
第5日（10日）
（1）大阪桐蔭（大阪）―旭川大高（北北海道）
（2）聖望学園（埼玉）―松代松陽（秋田）
（3）鹿児島実（鹿児島）―明秀学園日立（茨城）
第6日（11日）
（1）仙台育英（宮城）―鳥取商（鳥取）
（2）高松商（香川）―佐久長聖（長野）
（3）明徳義塾（高知）―九州国際大付（福岡）
（4）下関国際（山口）―富島（宮崎）
第8日（13日）
（1）有田工（佐賀）―浜田（島根）
（2）九州学院（熊本）―帝京五（愛媛）
（3）智弁和歌山（和歌山）―第1日第1試合の勝者
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