藤森慎吾、熱々のサウナ愛！ ポッドキャスト番組『有楽町サウナクラブ』配信スタート
2022年8月3日 13時33分
お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（39）がニッポン放送と、北海道文化放送の人気番組「＆sauna」がコラボしたポッドキャスト番組「藤森慎吾の有楽町サウナクラブ supported by ＆sauna」でパーソナリティーを務めることが3日までに決定。10日から「ニッポン放送PODCAST STATION」などで配信スタートすることになった。
長野県の山中に自身の「サウナ村」を開設、自宅にも超豪華家庭用サウナを持つ芸能界の“サウナキング”が熱々のサウナ愛あふれるトークや企画を発信する番組。コラボする「＆sauna」は北海道文化放送で全国各地のサウナとサウナ文化を伝える内容で、ポッドキャスト番組には＆sauna関東支部のモデル・女優の花山瑞貴（23）も出演する。
「耳からととのう」を打ち出す新番組の初回ゲストにサウナ通で知られるお笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（43）を迎え、土屋があるサウナで偶然出会った有名人の衝撃のエピソードなどサウナの話題満載トークを展開する。
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