J-WAVE、新たな都市型フェス『INSPIRE TOKYO』タイムテーブル発表
2022年8月3日 12時00分 (8月3日 13時06分更新)
J-WAVEでは、9月17日から19日の3日間にわたって、東京・国立代々木競技場で音楽・マーケット・食が楽しめる究極の都市フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ～Best Music & Market」を初開催する。
2000年より途切れることなく毎年開催してきたJ-WAVE夏の大型ライブイベント「J-WAVE LIVE」。今年から「TOKYO CULTURE TO THE WORLD」をテーマに、ホットなアーティストによるライブに加え、東京ならではのオリジナリティあふれるフードコートや、マーケットなども併設し、1日中気軽に、楽しく、おいしく過ごせる究極の都市フェスへと進化する。東京エリアから日本全国へ、そして世界にもGOODな影響を運んでいく＝INSPIREしていく。
チケットの「ぴあプレリザーブ」を、3日正午から14日まで受け付けている。3日間のタイムテーブルは以下の通り。
「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ～Best Music & Market」タイムテーブル
9月17日
■1st STAGE（代々木第一体育館）
ゲスの極み乙女
go!go!vanillas
クリープハイプ
DISH//
9月17日
■1st STAGE（代々木第一体育館）
ゲスの極み乙女
go!go!vanillas
クリープハイプ
DISH//
■2nd STAGE（代々木第一体育館）
Creepy Nuts
ASIAN KUNG-FU GENERATION
KICK THE CAN CREW
レキシ
Creepy Nuts
ASIAN KUNG-FU GENERATION
KICK THE CAN CREW
レキシ
■3rd STAGE（代々木第二体育館）
TOSHI-LOW（BRAHMAN／OAU）
森山直太朗
折坂悠太
竹原ピストル
Lena
HYBS、ALUNA、MCBK&FAZ
TOSHI-LOW（BRAHMAN／OAU）
森山直太朗
折坂悠太
竹原ピストル
Lena
HYBS、ALUNA、MCBK&FAZ
9月18日
■1st STAGE（代々木第一体育館）
サンボマスター
ALI
MAN WITH A MISSION
MONGOL800
■1st STAGE（代々木第一体育館）
サンボマスター
ALI
MAN WITH A MISSION
MONGOL800
■2nd STAGE（代々木第一体育館）
STUTS
(sic)boy
KANDYTOWN
Awich
STUTS
(sic)boy
KANDYTOWN
Awich
■3rd STAGE（代々木第二体育館）
TENDRE×chilldspot
Chilli Beans.×あっこゴリラ
リーガルリリー×WONK
雨のパレード×ROTH BART BARON
TENDRE×chilldspot
Chilli Beans.×あっこゴリラ
リーガルリリー×WONK
雨のパレード×ROTH BART BARON
9月19日
■1st STAGE（代々木第一体育館）
Kroi
Nulbarich
Vaundy
■1st STAGE（代々木第一体育館）
Kroi
Nulbarich
Vaundy
■2nd STAGE（代々木第一体育館）
OKAMOTO'S
マカロニえんぴつ
秦基博
今市隆二
OKAMOTO'S
マカロニえんぴつ
秦基博
今市隆二
■3rd STAGE（代々木第二体育館）
AILI(from Belgium)
向井太一
いとうせいこう is the poet Part1（社長(SOIL&“PIMP”SESSIONS)、SKY-HI、元ちとせ）
いとうせいこう is the poet Part2（満島ひかり）
AILI(from Belgium)
向井太一
いとうせいこう is the poet Part1（社長(SOIL&“PIMP”SESSIONS)、SKY-HI、元ちとせ）
いとうせいこう is the poet Part2（満島ひかり）
木村拓哉、『Next Destination』ツアー映像第4弾公開 Creepy Nuts、Kj、マンウィズ提供曲つなぐ
【ANN55周年連載Vol.3】Creepy Nuts、佐久間P、ナイナイ…魅力たくさんの番組イベントまとめ
Creepy Nuts・DJ松永、劇場映画初出演 『いつか、いつも‥‥‥いつまでも。』
Creepy Nuts『ANN』55周年記念日にイベント 『オレらのRoots はあくまでラジオだとは言っ・て・お・き・たい ぜ』開催
【ANN55周年連載Vol.1】『Creepy Nuts ANN』生放送に密着 トーク、ゲストのaiko、コーナーと見どころ満載
【ANN55周年連載Vol.3】Creepy Nuts、佐久間P、ナイナイ…魅力たくさんの番組イベントまとめ
Creepy Nuts・DJ松永、劇場映画初出演 『いつか、いつも‥‥‥いつまでも。』
Creepy Nuts『ANN』55周年記念日にイベント 『オレらのRoots はあくまでラジオだとは言っ・て・お・き・たい ぜ』開催
【ANN55周年連載Vol.1】『Creepy Nuts ANN』生放送に密着 トーク、ゲストのaiko、コーナーと見どころ満載
おすすめ情報