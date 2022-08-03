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J-WAVE、新たな都市型フェス『INSPIRE TOKYO』タイムテーブル発表

2022年8月3日 12時00分 (8月3日 13時06分更新)
「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ～Best Music & Market」Day1のタイムテーブル

「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ～Best Music & Market」Day1のタイムテーブル

　J-WAVEでは、9月17日から19日の3日間にわたって、東京・国立代々木競技場で音楽・マーケット・食が楽しめる究極の都市フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ～Best Music & Market」を初開催する。
【画像】Day2、Day3のタイムテーブルも発表
　2000年より途切れることなく毎年開催してきたJ-WAVE夏の大型ライブイベント「J-WAVE LIVE」。今年から「TOKYO CULTURE TO THE WORLD」をテーマに、ホットなアーティストによるライブに加え、東京ならではのオリジナリティあふれるフードコートや、マーケットなども併設し、1日中気軽に、楽しく、おいしく過ごせる究極の都市フェスへと進化する。東京エリアから日本全国へ、そして世界にもGOODな影響を運んでいく＝INSPIREしていく。
　チケットの「ぴあプレリザーブ」を、3日正午から14日まで受け付けている。3日間のタイムテーブルは以下の通り。
「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ～Best Music & Market」タイムテーブル
9月17日
■1st STAGE（代々木第一体育館）
ゲスの極み乙女
go!go!vanillas
クリープハイプ
DISH//
■2nd STAGE（代々木第一体育館）
Creepy Nuts
ASIAN KUNG-FU GENERATION
KICK THE CAN CREW
レキシ
■3rd STAGE（代々木第二体育館）
TOSHI-LOW（BRAHMAN／OAU）
森山直太朗
折坂悠太
竹原ピストル
Lena
HYBS、ALUNA、MCBK&FAZ
9月18日
■1st STAGE（代々木第一体育館）
サンボマスター
ALI
MAN WITH A MISSION
MONGOL800
■2nd STAGE（代々木第一体育館）
STUTS
(sic)boy
KANDYTOWN
Awich
■3rd STAGE（代々木第二体育館）
TENDRE×chilldspot
Chilli Beans.×あっこゴリラ
リーガルリリー×WONK
雨のパレード×ROTH BART BARON
9月19日
■1st STAGE（代々木第一体育館）
Kroi
Nulbarich
Vaundy
■2nd STAGE（代々木第一体育館）
OKAMOTO'S
マカロニえんぴつ
秦基博
今市隆二
■3rd STAGE（代々木第二体育館）
AILI(from Belgium)
向井太一
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