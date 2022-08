「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ~Best Music & Market」Day1のタイムテーブル

J-WAVEでは、9月17日から19日の3日間にわたって、東京・国立代々木競技場で音楽・マーケット・食が楽しめる究極の都市フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ~Best Music & Market」を初開催する。

2000年より途切れることなく毎年開催してきたJ-WAVE夏の大型ライブイベント「J-WAVE LIVE」。今年から「TOKYO CULTURE TO THE WORLD」をテーマに、ホットなアーティストによるライブに加え、東京ならではのオリジナリティあふれるフードコートや、マーケットなども併設し、1日中気軽に、楽しく、おいしく過ごせる究極の都市フェスへと進化する。東京エリアから日本全国へ、そして世界にもGOODな影響を運んでいく=INSPIREしていく。

チケットの「ぴあプレリザーブ」を、3日正午から14日まで受け付けている。3日間のタイムテーブルは以下の通り。

「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ~Best Music & Market」タイムテーブル

9月17日

■1st STAGE(代々木第一体育館)

ゲスの極み乙女

go!go!vanillas

クリープハイプ

DISH//

■2nd STAGE(代々木第一体育館)

Creepy Nuts

ASIAN KUNG-FU GENERATION

KICK THE CAN CREW

レキシ

■3rd STAGE(代々木第二体育館)

TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU)

森山直太朗

折坂悠太

竹原ピストル

Lena

HYBS、ALUNA、MCBK&FAZ

9月18日

■1st STAGE(代々木第一体育館)

サンボマスター

ALI

MAN WITH A MISSION

MONGOL800

■2nd STAGE(代々木第一体育館)

STUTS

(sic)boy

KANDYTOWN

Awich

■3rd STAGE(代々木第二体育館)

TENDRE×chilldspot

Chilli Beans.×あっこゴリラ

リーガルリリー×WONK

雨のパレード×ROTH BART BARON

9月19日

■1st STAGE(代々木第一体育館)

Kroi

Nulbarich

Vaundy

■2nd STAGE(代々木第一体育館)

OKAMOTO'S

マカロニえんぴつ

秦基博

今市隆二

■3rd STAGE(代々木第二体育館)

AILI(from Belgium)

向井太一

いとうせいこう is the poet Part1(社長(SOIL&“PIMP”SESSIONS)、SKY-HI、元ちとせ)

いとうせいこう is the poet Part2(満島ひかり)

関連キーワード 音楽