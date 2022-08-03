【中日2軍スタメン】勝野昌慶が先発、3カ月ぶり実戦登板へ
2022年8月3日 12時13分
◇3日 ウエスタン・リーグ 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
中日、阪神の両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は勝野昌慶投手。4月27日の阪神戦（甲子園）で左脇腹を痛め、負傷降板していた右腕が約3カ月ぶりの実戦登板を果たす。
【阪神】
1番・右・江越
2番・二・木浪
3番・遊・小野寺
4番・左・井上
5番・一・原口
6番・中・豊田
7番・指・栄枝
8番・三・片山
9番・捕・藤田
先発投手・鈴木
1番・右・江越
2番・二・木浪
3番・遊・小野寺
4番・左・井上
5番・一・原口
6番・中・豊田
7番・指・栄枝
8番・三・片山
9番・捕・藤田
先発投手・鈴木
【中日】
1番・遊・京田
2番・一・堂上
3番・中・三好
4番・左・ブライト
5番・二・滝野
6番・指・桂
7番・三・ワカマツ
8番・捕・大野奨
9番・右・渡辺
先発投手・勝野
1番・遊・京田
2番・一・堂上
3番・中・三好
4番・左・ブライト
5番・二・滝野
6番・指・桂
7番・三・ワカマツ
8番・捕・大野奨
9番・右・渡辺
先発投手・勝野
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