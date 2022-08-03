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【中日2軍スタメン】勝野昌慶が先発、3カ月ぶり実戦登板へ

2022年8月3日 12時13分

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中日・勝野

中日・勝野

◇3日　ウエスタン・リーグ　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　中日、阪神の両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は勝野昌慶投手。4月27日の阪神戦（甲子園）で左脇腹を痛め、負傷降板していた右腕が約3カ月ぶりの実戦登板を果たす。
【阪神】
1番・右・江越
2番・二・木浪
3番・遊・小野寺
4番・左・井上
5番・一・原口
6番・中・豊田
7番・指・栄枝
8番・三・片山
9番・捕・藤田
先発投手・鈴木
【中日】
1番・遊・京田
2番・一・堂上
3番・中・三好
4番・左・ブライト
5番・二・滝野
6番・指・桂
7番・三・ワカマツ
8番・捕・大野奨
9番・右・渡辺
先発投手・勝野

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