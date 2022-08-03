人気漫画『ハニーレモンソーダ』の朗読劇が、9月3日にヒューリックホール東京で開催されることが決定した。上田麗奈、江口拓也、大橋彩香、岡本信彦、小野大輔、斉藤壮馬、高橋李依ら人気声優52人が織りなす16通りの胸キュン朗読劇が展開される。

累計発行部数950万部突破の人気少女漫画「ハニーレモンソーダ」は、「りぼん」（集英社）にて連載中で、2021年に実写映画化、興行収入10億円突破した作品となっている。レモン色の髪で目立つ存在の三浦界(みうら かい)、界との出会いで内気な自分から少しずつ変わっていくヒロイン石森羽花(いしもり うか)、羽花の親友となるいつも明るい遠藤あゆみ(えんどう あゆみ)、そして羽花の成長を見守る父親の石森堅実(いしもり よしみ)。総勢52人の彩り鮮やかな声優陣たちが16公演全て異なる組み合わせでお届けする。

【開催日時】

2022年9月3日(土)～9月11日(日)

キャスト

●三浦界

伊東健人、 江口拓也、 岡本信彦、 斉藤壮馬、 沢城千春、 白井悠介、 寺島惇太、 土岐隼一、 中島ヨシキ、 西山宏太朗、 羽多野渉、 廣瀬大介、 増田俊樹、 山谷祥生、 ランズベリー・アーサー

●石森羽花

茜屋日海夏、 明坂聡美、 阿澄佳奈、 井口裕香、 石見舞菜香、 上田麗奈、 大久保瑠美、 大橋彩香、 千本木彩花、 高橋李依、 種崎敦美、 山下七海

●遠藤あゆみ

青山吉能、 赤崎千夏、 厚木那奈美、 大坪由佳、 奥野香耶、 古賀葵、 芹澤優、 高木美佑、 田中あいみ、 田中美海、 林鼓子、 稗田寧々、 Machico、 吉岡茉祐、 若井友希

●石森堅実

小野大輔、 神尾晋一郎、 駒田航、 関俊彦、 高橋広樹、 竹内栄治、 東地宏樹、 平川大輔、 三宅健太、 山中真尋

【会場チケット】 ※パンフレットは当日会場でも販売予定。

SS席 パンフレット付き/10,500円（税込: 11,550円）

S席/7,000円（税込:7,700円）

A席/5,500円（税込:6,050円）

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