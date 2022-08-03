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関電美浜３号機、運転再開遅れ ４０年超原発、水漏れ対応で
関西電力は３日、運転開始４０年を超えて再稼働し、その後停止した美浜原発３号機（福井県美浜町）を巡り、...
8月3日
安倍氏葬儀で半旗掲揚依頼、仙台 市教委、全市立学校に
参院選の街頭演説中に銃撃され死亡した安倍元首相の通夜と葬儀に際し、仙台市教委が全市立学校１８８校に半...
原発処理水で情報発信要望 風評防止へ、県と立地２町
東京電力福島第１原発（福島県大熊町、双葉町）の処理水海洋放出を巡り、福島県の内堀雅雄知事と吉田淳大熊...
青森、秋田で線状降水帯 猛烈な雨、北海道新幹線駅が浸水
前線や低気圧の影響で３日は青森県や秋田県で記録的な大雨となった。午前中に青森県の津軽、秋田県の沿岸や...
天空の車輪は星のゆりかご ウェッブ宇宙望遠鏡の画像公開
【ワシントン共同】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２日、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた５億光年かな...
東海道新幹線、一時見合わせ 線路に人が立ち入りか
３日午前７時４分ごろ、東海道新幹線三島―新富士間で線路内に人が立ち入っているのを係員が発見し、上下線...