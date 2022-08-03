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５月の生活保護申請１０・６％増　２万３５３件、厚労省

2022年8月3日 10時40分 (8月3日 10時41分更新)
　厚生労働省は３日、５月の生活保護申請は２万３５３件で、前年同月と比べて１０・６％増えたと発表した。前年同月比で増加するのは昨年１２月以来。
　今年５月から生活保護を受け始めたのは１万７０３９世帯で、前年同月比で９・２％増えた。それ以前から受けている人を含む受給世帯数は１６３万９５０５世帯となり、０・１％増えた。

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