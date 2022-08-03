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ダルビッシュ、６回６安打３失点　ロッキーズに勝利、１０勝目

2022年8月3日 09時33分 (8月3日 10時06分更新)
　ロッキーズとのダブルヘッダー第１試合に先発し、６回６安打３失点で１０勝目を挙げたパドレスのダルビッシュ＝サンディエゴ（共同）

　ロッキーズとのダブルヘッダー第１試合に先発し、６回６安打３失点で１０勝目を挙げたパドレスのダルビッシュ＝サンディエゴ（共同）

　▽パドレス―ロッキーズ（２日・サンディエゴ）
　パドレスのダルビッシュはダブルヘッダーの第１試合に先発し、６回を６安打３失点、７三振２四球で１０勝目（４敗）を挙げた。試合は１３―５だった。（共同）

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