葵わかな×佐藤寛太でドラマ化、若木民喜原作『結婚するって、本当ですか』Prime Videoで配信
2022年8月3日 08時07分 (8月3日 09時05分更新)
「週刊ビッグコミック スピリッツ」（小学館）で連載中の若木民喜の「結婚するって、本当ですか 365 Days To The Wedding」が、葵わかな、佐藤寛太らの出演でドラマ化。Amazon Originalドラマ『結婚するって、本当ですか』として、Prime Videoにて10月7日よりプライム会員向けに独占配信される。
旅行代理店に勤務する 奥手な主人公男女2人が自分たちの生活を守るために計画結婚を決意し、次第にひかれ合っていくラブコメディ。一見クールに見えるが極度の人見知りで、家で地図を眺めてはその地を調べ、妄想・探索をする趣味を持つ本城寺莉香役を葵、莉香と同じ職場に勤め、保護した猫との生活を大切にするのんびりした性格の大原拓也役を佐藤が演じる。その他、松村沙友理、内藤秀一郎、山口紗弥加、生瀬勝久などが出演する。
独身生活を愛するマイペースな2人に突如訪れた、“独身者対象”のアラスカ支店派遣の危機。日本での平和な日常を守りたい主人公2人は、海外転勤を逃れるために計画結婚をするが、次第にひかれ合い、そして「結婚ってなんだろう」と互いに向き合っていく。ドラマでは、主人公の2人の結婚までの“冒険活劇”のみならず、おしどり夫婦とされていた夫婦の離婚や、子どもがいない夫婦の行く末なども描き、さまざまな男女の形、 昨今の結婚の多様化を映し出していく。
■キャスト
本城寺莉香：葵わかな
大原拓也：佐藤寛太
海山ナオ：松村沙友理
大沢亮二：内藤秀一郎
黒川麻子：山口紗弥加
ジョージ：生瀬勝久
権田広見：高井佳祐（ガーリィレコード）
伊槻佳祐：織部典成
小宮夏美：三原羽衣
進士奨：森田甘路
辻マリ：横山由依
江間カオリ：徳永えり
本城寺律：真飛聖
大原耕一：杉本哲太
本城寺莉香：葵わかな
大原拓也：佐藤寛太
海山ナオ：松村沙友理
大沢亮二：内藤秀一郎
黒川麻子：山口紗弥加
ジョージ：生瀬勝久
権田広見：高井佳祐（ガーリィレコード）
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