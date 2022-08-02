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スズキの子会社で工場火災　けが人情報なし、浜松

2022年8月2日 19時51分 (8月2日 20時07分更新)
　火災があったスズキ子会社「スズキ部品製造」の工場＝２日午後６時５３分、浜松市北区（共同通信社ヘリから）

　火災があったスズキ子会社「スズキ部品製造」の工場＝２日午後６時５３分、浜松市北区（共同通信社ヘリから）

　２日午後５時１０分ごろ、浜松市北区のスズキ子会社「スズキ部品製造」の工場で「機械から出火した」と従業員から１１９番があった。浜松市消防局によると、約２０分後にほぼ消し止められ、けが人の情報は入っていない。
　消防局には、火災直後から「爆発音がした」などの通報が相次いだ。消防車など計１４台が出動した。

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