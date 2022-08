木村拓哉ライブBlu-ray『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』初回限定盤ジャケット

俳優で歌手の木村拓哉が2~3月にかけて開催した2年ぶり2回目のワンマンライブツアーを映像化したライブBlu-ray/DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』(3日発売)のトレイラー映像Vol.4が2日、公開された。

Creepy Nuts提供「Yes I’m」、Kj(Dragon Ash)提供の「OFF THE RIP」、MAN WITH A MISSION提供「I’ll be there」をつないだ映像となっている。

「Yes I’m」は、木村ファンを公言しているCreepy Nutsが、木村のドラマ史とも言える歌詞を紡いだ楽曲。随所に木村が出演してきたドラマの名場面を彷彿させる歌詞が散りばめられている。

「OFF THE RIP」は、センターステージに設置された客席の上部を回転するクレーンに乗り込み、少しでも観客と近い距離でコミュニケーションが取れるようにした演出が見どころ。

アルバム制作時にミュージックビデオも撮影された「「I’ll be there」は、昨今の混沌とした世相から次なる未来を見つめるような壮大な楽曲。ライブ本編の最後にふさわしい楽曲となっている。

きょう2日午前10時より初回盤・通常盤W購入者特典の応募がスタート。応募期間は7日まで。2月に行われた購入者限定プレミアムイベントの質問コーナーの一部や、未配信となっていた歌唱シーン含む16分に及ぶ映像が8月いっぱいまで視聴できる。

