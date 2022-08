東海地区発の5人組ボーイズグループ「Hi☆Five」が1日、名古屋市の今池ガスホールで「Hi☆LIVE reproduction~アリガトウの軌跡~」と題し、メンバーの林拓磨(22)、大友海(21)、大谷悠哉(24)の卒業コンサートを開催した。5人体制では最後の公演となり、2日からは加藤大悟(21)と野口友輔(20)の2人で活動を継続する。

同グループは東海地方4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の出身・在住者を対象としたオーディションをへて、2018年12月23日に「MAG!C☆PRINCE」(通称マジプリ)の弟分として結成された。コロナ禍で20年3月以降グループとしての活動が減少。メンバー、スタッフで今後の活動について話し合いを重ねていく中、個々の目指す未来を実現するために、3人が卒業の道を選んだ。

いつものようにライブ開始のチャイムが鳴る。5人では最後となる時間の始まり。19年4月にリリースしたデビューシングル「We are Hi☆Five」でオープニングを迎えた。マジプリの3人も駆けつけ、Hi☆Fiveとしてもカバーした「YUME no MELODY」など2曲を一緒に歌唱。ほかに「WE CAN FLY」など13曲を悔いなく全力で歌い上げた。

本編最後のあいさつはで、全員が感極まって涙。リーダーとして3年半グループを支えてきた林は、同じ年で親友の加藤に後任を託した上で「僕たち5人は違う道に行っても仲間であり、ライバルであり、大切な仲間です。引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけた。加藤も林に対し「リーダーを背負ってくれてありがとう」と感謝を伝えると、林は「ありがとう、大悟。最高の親友だ」と返し、2人は抱擁した。

もう一人、グループに残る野口は「最年少だし、何か特別な武器があるわけじゃないけど、俺はHi☆Fiveのこと大好きだから、残すってことしかできなくて…。俺たちの青春だけど、過去のことにするのすごくが嫌で、大悟くんにわがままを言ってこういう形(2人で継続)にはなったんですけど。離れていても、Hi☆Fiveは俺ら5人だと思っているので、(卒業する3人には)頑張って欲しいし、俺らも負けない」と声を震わせながら思いを語った。

そして5人で肩を組み「俺たちずっ友(ずっと友達)だ!」と笑顔で絆を確かめあった。