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コロナ禍が戦術見直す転機に 柔道世界選手権初代表の堀川
早熟で豊かな才能が、ついに開花の時を迎えるのか。女子６３キロ級の堀川恵（パーク２４）は２６歳で初の世...
8月2日
根尾がプロ「初先発」で１回無失点、最速１５３キロ プロアマ記念試合
近い将来、期待される役割の一端を経験できた。公式戦でないものの、根尾がプロ入り後、初の先発登板。アマ...
プロ野球の選抜チームが逃げ切る 大学・社会人とプロアマ記念試合
プロ野球の２３歳以下選抜チームと、大学、社会人の選抜チームが戦うプロアマ記念試合が１日、神宮球場で行...
8月1日
ウルフ、コロナ陽性で欠場 柔道アジア選手権
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古江の米ツアー初優勝に祝福続々 小林会長「感服している」
女子ゴルフの古江彩佳（２２）が７月３１日に英国ゲイレスで行われたスコットランド・オープンで米ツアー初...