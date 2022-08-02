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４日の２軍戦中止　中日−阪神

2022年8月2日 05時05分 (8月2日 05時06分更新)
　中日は１日、バンテリンドームナゴヤで４日に予定されていたウエスタン・リーグの中日−阪神戦を中止すると発表した。阪神の選手に新型コロナウイルスの陽性者が出た影響で、２軍のチーム編成が困難になったため。
　２日と３日に同所で予定されている同カードの試合はいずれも開催する予定。

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