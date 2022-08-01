矢沢永吉、全45タイトル638曲をサブスク解禁 最新リマスター音源で
2022年8月1日 17時00分 (8月1日 18時05分更新)
ロック歌手・矢沢永吉のデビュー50周年を記念し、ソロアーティストとして発表してきた全45タイトル計638曲が、最新リマスター「50th Anniversary Remastered」音源で、きょう1日からサブスクリプションサービスで一挙解禁となった。
ロックバンド・キャロルとして1972年にキャリアをスタートし50周年を迎えることを記念してダウンロード＆ストリーミング配信開始となったのは、ソロデビューアルバム『I LOVE YOU,OK』（1974年発売）から最新アルバム『いつか、その日が来る日まで…』（2019年発売）の計34枚のオリジナル作品をはじめ、アルバム未収録曲集、セルカバーアルバム3枚、ライブアルバム4枚、ベストアルバム3枚の全45タイトル638曲。
前出の『I LOVE YOU,OK』『いつか、その日が来る日まで…』と、ロングセラーとなっているベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM』（2013年発売）の3タイトルは、ドルビーアトモスによる空間オーディオでApple Music独占配信となり、業界最高レベルのサウンド体験ができる。
矢沢は今月末からスタジアム＆ドームツアー『MY WAY』をスタート。27・28日に東京・国立競技場、9月18日に27年ぶりとなる福岡PayPayドーム、9月25日には4年ぶり2回目となる京セラドーム大阪公演を行う。
■サブスク解禁となったオリジナルアルバム45タイトル
01. I LOVE YOU,OK
02. A Day
03. ドアを開けろ
04. ゴールドラッシュ
05. KISS ME PLEASE
06. KAVACH
07. YAZAWA
08. RISING SUN
09. P.M.9
10. YAZAWA It’s Just Rock’n Roll
11. I am a Model
12. E’
13. YOKOHAMA二十才（ハタチ）まえ
14. 東京ナイト
15. FLASH IN JAPAN
16. 共犯者
17. 情事
18. 永吉
19. Don’t Wanna Stop
20. Anytime Woman
21. HEART
22. the Name Is...
23. この夜のどこかで
24. MARIA
25. YES
26. LOTTA GOOD TIME
27. STOP YOUR STEP
28. YOU,TOO COOL
29. 横顔
30. ONLY ONE
31. ROCK’N’ROLL
32. TWIST
33. Last Song
34. いつか、その日が来る日まで…
【アルバム未収録集】 ※配信オリジナルタイトル
35. アルバム未収録集
【セルフカバーアルバム】
36. TEN YEARS AGO
37. SUBWAY EXPRESS
38. SUBWAY EXPRESS 2
【ライブアルバム】
39. LIVE後楽園スタジアム
40. The Rock 6.2.1980 NIPPON BUDOKAN LIVE
41. LIVE DECADE 1990〜1999
42. LIVE HISTORY 2000〜2015
【ベストアルバム】
43. ALL TIME BEST ALBUM
44. ALL TIME BEST ALBUM II
45. STANDARD 〜THE BALLAD BEST〜
※すべて、50th Anniversary Remastered音源
01. I LOVE YOU,OK
02. A Day
03. ドアを開けろ
04. ゴールドラッシュ
05. KISS ME PLEASE
06. KAVACH
07. YAZAWA
08. RISING SUN
09. P.M.9
10. YAZAWA It’s Just Rock’n Roll
11. I am a Model
12. E’
13. YOKOHAMA二十才（ハタチ）まえ
14. 東京ナイト
15. FLASH IN JAPAN
16. 共犯者
17. 情事
18. 永吉
19. Don’t Wanna Stop
20. Anytime Woman
21. HEART
22. the Name Is...
23. この夜のどこかで
24. MARIA
25. YES
26. LOTTA GOOD TIME
27. STOP YOUR STEP
28. YOU,TOO COOL
29. 横顔
30. ONLY ONE
31. ROCK’N’ROLL
32. TWIST
33. Last Song
34. いつか、その日が来る日まで…
【アルバム未収録集】 ※配信オリジナルタイトル
35. アルバム未収録集
【セルフカバーアルバム】
36. TEN YEARS AGO
37. SUBWAY EXPRESS
38. SUBWAY EXPRESS 2
【ライブアルバム】
39. LIVE後楽園スタジアム
40. The Rock 6.2.1980 NIPPON BUDOKAN LIVE
41. LIVE DECADE 1990〜1999
42. LIVE HISTORY 2000〜2015
【ベストアルバム】
43. ALL TIME BEST ALBUM
44. ALL TIME BEST ALBUM II
45. STANDARD 〜THE BALLAD BEST〜
※すべて、50th Anniversary Remastered音源
矢沢永吉、新国立競技場で初の有観客公演「よろしく！」 史上最年長スタジアム＆ドームツアー決定
【画像】新聞広告で昭和のヤザワ×平成のヤザワが夢の共演 5パターン
【ライブ写真】70歳を迎えてこのカッコ良さ！2019年12月横浜アリーナ公演
【ライブ写真】70歳を過ぎても「俺、やります。よろしく！」
【前回】矢沢永吉 初冠フェスに2万人熱狂「俺やります、よろしく！」
【画像】新聞広告で昭和のヤザワ×平成のヤザワが夢の共演 5パターン
【ライブ写真】70歳を迎えてこのカッコ良さ！2019年12月横浜アリーナ公演
【ライブ写真】70歳を過ぎても「俺、やります。よろしく！」
【前回】矢沢永吉 初冠フェスに2万人熱狂「俺やります、よろしく！」
おすすめ情報