ロック歌手・矢沢永吉のデビュー50周年を記念し、ソロアーティストとして発表してきた全45タイトル計638曲が、最新リマスター「50th Anniversary Remastered」音源で、きょう1日からサブスクリプションサービスで一挙解禁となった。

ロックバンド・キャロルとして1972年にキャリアをスタートし50周年を迎えることを記念してダウンロード&ストリーミング配信開始となったのは、ソロデビューアルバム『I LOVE YOU,OK』(1974年発売)から最新アルバム『いつか、その日が来る日まで…』(2019年発売)の計34枚のオリジナル作品をはじめ、アルバム未収録曲集、セルカバーアルバム3枚、ライブアルバム4枚、ベストアルバム3枚の全45タイトル638曲。

前出の『I LOVE YOU,OK』『いつか、その日が来る日まで…』と、ロングセラーとなっているベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM』(2013年発売)の3タイトルは、ドルビーアトモスによる空間オーディオでApple Music独占配信となり、業界最高レベルのサウンド体験ができる。

矢沢は今月末からスタジアム&ドームツアー『MY WAY』をスタート。27・28日に東京・国立競技場、9月18日に27年ぶりとなる福岡PayPayドーム、9月25日には4年ぶり2回目となる京セラドーム大阪公演を行う。

■サブスク解禁となったオリジナルアルバム45タイトル

01. I LOVE YOU,OK

02. A Day

03. ドアを開けろ

04. ゴールドラッシュ

05. KISS ME PLEASE

06. KAVACH

07. YAZAWA

08. RISING SUN

09. P.M.9

10. YAZAWA It’s Just Rock’n Roll

11. I am a Model

12. E’

13. YOKOHAMA二十才(ハタチ)まえ

14. 東京ナイト

15. FLASH IN JAPAN

16. 共犯者

17. 情事

18. 永吉

19. Don’t Wanna Stop

20. Anytime Woman

21. HEART

22. the Name Is...

23. この夜のどこかで

24. MARIA

25. YES

26. LOTTA GOOD TIME

27. STOP YOUR STEP

28. YOU,TOO COOL

29. 横顔

30. ONLY ONE

31. ROCK’N’ROLL

32. TWIST

33. Last Song

34. いつか、その日が来る日まで…

【アルバム未収録集】 ※配信オリジナルタイトル

35. アルバム未収録集

【セルフカバーアルバム】

36. TEN YEARS AGO

37. SUBWAY EXPRESS

38. SUBWAY EXPRESS 2

【ライブアルバム】

39. LIVE後楽園スタジアム

40. The Rock 6.2.1980 NIPPON BUDOKAN LIVE

41. LIVE DECADE 1990〜1999

42. LIVE HISTORY 2000〜2015

【ベストアルバム】

43. ALL TIME BEST ALBUM

44. ALL TIME BEST ALBUM II

45. STANDARD 〜THE BALLAD BEST〜

※すべて、50th Anniversary Remastered音源

