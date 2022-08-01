◇1日 野球伝来150年 プロアマ記念試合 U―23NPB選抜―大学・社会人選抜（神宮）

スタメンが発表された。U―23NPB選抜は前日に発表された通りで、先発投手は中日・根尾昂投手、4番は一塁で日本ハム・清宮幸太郎内野手。大学・社会人選抜は野手で多少の入れ替えがあった。

【大学・社会人選抜】

1番・右・蛭間拓哉（早大）

2番・捕・丸山竜治（Honda熊本）

3番・三・泉口友汰（NTT西日本）

4番・一・山田健太（立大）

5番・遊・中村迅（NTT東日本）

6番・二・中山遙斗（三菱重工East）

7番・指・大西蓮（JR東日本東北）

8番・中・小川晃太朗（Honda鈴鹿）

9番・左・林琢真（駒大）

先発投手・青山美夏人（亜大）

【U―23NPB選抜】

1番・中・藤原恭大（ロッテ）

2番・右・西川愛也（西武）

3番・捕・中村奨成（広島）

4番・一・清宮幸太郎（日本ハム）

5番・指・安田尚憲（ロッテ）

6番・二・黒川史陽（楽天）

7番・左・来田涼斗（オリックス）

8番・遊・長谷川信哉（西武）

9番・三・阪口楽（日本ハム）

先発投手・根尾昂（中日）