中日・根尾昂、神宮のマウンドで先発へ！ 大学・社会人選抜は多少の入れ替え【U23NPB選抜スタメン】
2022年8月1日 17時06分
◇1日 野球伝来150年 プロアマ記念試合 U―23NPB選抜―大学・社会人選抜（神宮）
スタメンが発表された。U―23NPB選抜は前日に発表された通りで、先発投手は中日・根尾昂投手、4番は一塁で日本ハム・清宮幸太郎内野手。大学・社会人選抜は野手で多少の入れ替えがあった。
【大学・社会人選抜】
1番・右・蛭間拓哉（早大）
2番・捕・丸山竜治（Honda熊本）
3番・三・泉口友汰（NTT西日本）
4番・一・山田健太（立大）
5番・遊・中村迅（NTT東日本）
6番・二・中山遙斗（三菱重工East）
7番・指・大西蓮（JR東日本東北）
8番・中・小川晃太朗（Honda鈴鹿）
9番・左・林琢真（駒大）
先発投手・青山美夏人（亜大）
1番・右・蛭間拓哉（早大）
2番・捕・丸山竜治（Honda熊本）
3番・三・泉口友汰（NTT西日本）
4番・一・山田健太（立大）
5番・遊・中村迅（NTT東日本）
6番・二・中山遙斗（三菱重工East）
7番・指・大西蓮（JR東日本東北）
8番・中・小川晃太朗（Honda鈴鹿）
9番・左・林琢真（駒大）
先発投手・青山美夏人（亜大）
【U―23NPB選抜】
1番・中・藤原恭大（ロッテ）
2番・右・西川愛也（西武）
3番・捕・中村奨成（広島）
4番・一・清宮幸太郎（日本ハム）
5番・指・安田尚憲（ロッテ）
6番・二・黒川史陽（楽天）
7番・左・来田涼斗（オリックス）
8番・遊・長谷川信哉（西武）
9番・三・阪口楽（日本ハム）
先発投手・根尾昂（中日）
1番・中・藤原恭大（ロッテ）
2番・右・西川愛也（西武）
3番・捕・中村奨成（広島）
4番・一・清宮幸太郎（日本ハム）
5番・指・安田尚憲（ロッテ）
6番・二・黒川史陽（楽天）
7番・左・来田涼斗（オリックス）
8番・遊・長谷川信哉（西武）
9番・三・阪口楽（日本ハム）
先発投手・根尾昂（中日）
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