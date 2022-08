本日(8月1日)はスパイダーマンだけでなく、「ゲースロの日」でもある。原作本が1996年8月1日にイギリスで初めて発売されたのを記念して“『ゲーム・オブ・スローンズ』の日”と制定された。

このタイミングで解禁となったのは、同シリーズの主軸となるターガリエン家の『ゲーム・オブ・スローンズ』での名場面をまとめた特別映像と、今月22日より、米HBOでの放送と同時刻に日本では動画配信サービス「U-NEXT」で独占配信されるHBOオリジナル『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン(原題:House of the Dragon)のキャラクタービジュアル。

エミー賞史上最多59賞受賞と前人未踏の記録を誇り、エンターテイメント業界の歴史を塗り替え続けたHBOの人気シリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』。その前日譚となるジョージ・R・R・マーティンの小説「炎と血」を映像化した『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』は、『ゲーム・オブ・スローンズ』から200年前を舞台に、ドラゴンを操るターガリエン家の物語を壮大なスケール感で描き出す。

米国では、世界最大級のポップカルチャーイベント「サンディエゴ・コミコン・インターナショナル2022」やワールドプレミアなど、続々とイベントが開催されている。

日本ではU-NEXTにて、22日に第1話配信予定(毎週1話ずつ配信、全10話)。4K/Dolby Vision(ドルビービジョン)/Dolby Atmos(ドルビーアトモス)対応の臨場感あふれる超高画質、かつ超高音質にて配信される。

また、U-NEXTでは、『ゲーム・オブ・スローンズ』全8シーズンをレンタル&見放題で配信中。原作小説「氷と炎の歌」及び「炎と血」も配信中。

