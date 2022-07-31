Hey! Say! JUMPの高木雄也が新型コロナウイルスに感染

人気グループ・Hey! Say! JUMPの高木雄也（32）が、新型コロナウイルスに感染したことが7月31日、ジャニーズ事務所の公式サイトで発表された。

同サイトでは「弊社所属タレント高木雄也（Hey! Say! JUMP）が新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしましたのでご報告申し上げます。昨日7月30日より、頭痛の症状がありましたためPCR検査を実施した結果、本日、陽性であることが確認されました」と経緯を報告した。

今後については「一定期間、療養及び経過観察いたします」とし、「この度は、皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。

※高木の高＝はしごだか

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