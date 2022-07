すとぷりが8月20日に配信限定バーチャルライブ開催決定

YouTubeを中心に活動している6人組エンタメユニット・すとぷりが、初の配信限定EP『Are You Ready?』(8月1日発売)のリリースを記念し、8月20日に配信限定バーチャルライブ『すとぷり Strawberry Summer Fes. in Virtual 2022「Are You Ready?」』(後7:00~)を開催することが決定した。

すとぷりのバーチャルライブは、5月に東京・日本武道館で開催された『Strawberry Party!! in 日本武道館』以来3ヶ月ぶり。配信チケットは7月31日午後9時発売。今回はより多くの人々に楽しんでもらえるようにと、ファンにはおなじみのツイキャスのほか、新たにABEMA、楽天TV、Huluストアでも販売。海外のファンに向け、bilibili、ZAIKOでも販売される。

ライブ当日には、YouTubeのすとぷり公式チャンネルでチラ見せ配信を予定している。

関連キーワード 音楽