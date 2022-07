Travis Japanが『World of Dance Championship Series』チーム部門で9位に入賞

米・ロサンゼルスに留学中のジャニーズJr.の人気グループ・Travis Japanが、現地で30日に開催されたダンス大会『ワールド・オブ・ダンスチャンピオンシップ 2022』(World of Dance Championship Series、通称:WOD)に出場し、チーム部門で9位に入賞した。

渡米直後3月末に行われたオレンジカウンティ地区予選を3位で通過した同グループ。29日に開催された、各地の予選(チーム部門)を勝ち抜いたチームが参加する全米大会でも4位の成績を収め、併せて「BEST COSTUME賞」を受賞。きょう30日に行われた世界大会(チーム部門)にコマを進めた。

その結果、同グループはチーム部門で世界9位となり「Crowd Favorite賞」を受賞。大会後、グループのインスタグラムに、メンバーがメダルや「Crowd Favorite賞」の盾を持ち、松田元太が現在活動を休止している吉澤閑也のうちわを手に“7人”で喜びを爆発させる写真がアップされた。文面では「本当にうれしく感無量です」とつづり、「明日はとうとうWorld Finals!! We can do it!! 全力で頑張ります」と決意を新たにした。

