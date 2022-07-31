中日・根尾が先発登板予定 8月1日U23選抜対大学・社会人のスタメン発表
2022年7月31日 17時28分
8月1日に神宮球場で行われる「野球伝来150年 プロアマ記念試合 U―23NPB選抜対大学・社会人選抜」のスタメン予定選手が31日、発表された。U―23NPB選抜の先発投手は中日・根尾昂投手、4番は日本ハム・清宮幸太郎内野手と発表された。大学・社会人選抜の先発投手は亜大の青山美夏人投手、4番は立大の山田健太内野手となった。
【大学・社会人選抜】
1番・右・度会隆輝（ENEOS）
2番・捕・丸山竜治（Honda熊本）
3番・左・蛭間拓哉（早大）
4番・二・山田健太（立大）
5番・遊・中村迅（NTT東日本）
6番・一・大西蓮（JR東日本東北）
7番・三・泉口友汰（NTT西日本）
8番・指・佐藤槙平（北海道ガス）
9番・中・小川晃太朗（Honda鈴鹿）
先発投手・青山美夏人（亜大）
【U―23NPB選抜】
1番・中・藤原恭大（ロッテ）
2番・右・西川愛也（西武）
3番・捕・中村奨成（広島）
4番・一・清宮幸太郎（日本ハム）
5番・指・安田尚憲（ロッテ）
6番・二・黒川史陽（楽天）
7番・左・来田涼斗（オリックス）
8番・遊・長谷川信哉（西武）
9番・三・阪口楽（日本ハム）
先発投手・根尾昂（中日）
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