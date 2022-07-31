中日 根尾

8月1日に神宮球場で行われる「野球伝来150年 プロアマ記念試合 U―23NPB選抜対大学・社会人選抜」のスタメン予定選手が31日、発表された。U―23NPB選抜の先発投手は中日・根尾昂投手、4番は日本ハム・清宮幸太郎内野手と発表された。大学・社会人選抜の先発投手は亜大の青山美夏人投手、4番は立大の山田健太内野手となった。

【大学・社会人選抜】

1番・右・度会隆輝（ENEOS）

2番・捕・丸山竜治（Honda熊本）

3番・左・蛭間拓哉（早大）

4番・二・山田健太（立大）

5番・遊・中村迅（NTT東日本）

6番・一・大西蓮（JR東日本東北）

7番・三・泉口友汰（NTT西日本）

8番・指・佐藤槙平（北海道ガス）

9番・中・小川晃太朗（Honda鈴鹿）

先発投手・青山美夏人（亜大）

【U―23NPB選抜】

1番・中・藤原恭大（ロッテ）

2番・右・西川愛也（西武）

3番・捕・中村奨成（広島）

4番・一・清宮幸太郎（日本ハム）

5番・指・安田尚憲（ロッテ）

6番・二・黒川史陽（楽天）

7番・左・来田涼斗（オリックス）

8番・遊・長谷川信哉（西武）

9番・三・阪口楽（日本ハム）

先発投手・根尾昂（中日）