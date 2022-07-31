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中日・根尾が先発登板予定 8月1日U23選抜対大学・社会人のスタメン発表　　

2022年7月31日 17時28分

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中日　根尾

中日　根尾

　8月1日に神宮球場で行われる「野球伝来150年　プロアマ記念試合　U―23NPB選抜対大学・社会人選抜」のスタメン予定選手が31日、発表された。U―23NPB選抜の先発投手は中日・根尾昂投手、4番は日本ハム・清宮幸太郎内野手と発表された。大学・社会人選抜の先発投手は亜大の青山美夏人投手、4番は立大の山田健太内野手となった。
　【大学・社会人選抜】
　1番・右・度会隆輝（ENEOS）
　2番・捕・丸山竜治（Honda熊本）
　3番・左・蛭間拓哉（早大）
　4番・二・山田健太（立大）
　5番・遊・中村迅（NTT東日本）
　6番・一・大西蓮（JR東日本東北）
　7番・三・泉口友汰（NTT西日本）
　8番・指・佐藤槙平（北海道ガス）
　9番・中・小川晃太朗（Honda鈴鹿）
　先発投手・青山美夏人（亜大）
　【U―23NPB選抜】
　1番・中・藤原恭大（ロッテ）
　2番・右・西川愛也（西武）
　3番・捕・中村奨成（広島）
　4番・一・清宮幸太郎（日本ハム）
　5番・指・安田尚憲（ロッテ）
　6番・二・黒川史陽（楽天）
　7番・左・来田涼斗（オリックス）
　8番・遊・長谷川信哉（西武）
　9番・三・阪口楽（日本ハム）
　先発投手・根尾昂（中日）
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