BE:FIRST、新録「Be Free」8・1先行配信 初アルバム『BE:1』全曲クレジット公開
2022年7月31日 12時20分 (7月31日 13時05分更新)
7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの1stアルバム『BE:1』（8月31日発売）収録曲「Be Free」が8月1日午前0時に先行配信リリースされることが決定した。あわせて収録曲のクレジットも公開された。
「Be Free」はもともと、BE:FIRSTが結成されたボーイズグループオーディション『THE FIRST』の課題曲。デビューシングル「Gifted.」のボーナストラックとして収録されていたが、今回新たに、メンバー7人でレコーディングし直した音源が先行配信される。
また、アルバム収録の全楽曲クレジットを公開。日本が世界に誇るトッププロデューサーや新進気鋭のプロデューサーが参加し、メンバーも作詞や作曲に携わった意欲作となっている。まだ解禁されていない新曲のヒントは「このクレジットに隠されているかもしれない」としている。
■BE:FIRST『BE:1』収録曲
1. BF is…
Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai
1. BF is…
Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai
2. Gifted.
Lyrics : SKY-HI
Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, Redl Carlo, SKY-HI
Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai
Lyrics : SKY-HI
Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, Redl Carlo, SKY-HI
Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai
3. Scream
Lyrics : Tiyon “TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI
Music : Tiyon “TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI
Produced by Maxx Song, SUNNY BOY
Lyrics : Tiyon “TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI
Music : Tiyon “TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI
Produced by Maxx Song, SUNNY BOY
4. Moment
Lyrics : LOAR, fofu, SKY-HI
Music : UTA, SKY-HI
Produced by UTA (TinyVoice,Production)
Lyrics : LOAR, fofu, SKY-HI
Music : UTA, SKY-HI
Produced by UTA (TinyVoice,Production)
5. Be Free
Lyrics : sty, SKY-HI
Music : Chaki Zulu, sty, SKY-HI
Produced by Chaki Zulu
Lyrics : sty, SKY-HI
Music : Chaki Zulu, sty, SKY-HI
Produced by Chaki Zulu
6. Softly
Lyrics : HIRO, SKY-HI
Music : Mori Zentaro, HIRO
Produced by Mori Zentaro
Lyrics : HIRO, SKY-HI
Music : Mori Zentaro, HIRO
Produced by Mori Zentaro
7. Betrayal Game
Lyrics : SKY-HI
Music : eill, Ryo’LEFTY’Miyata, SKY-HI
Arranger : A.G.O
Produced by SKY-HI
Lyrics : SKY-HI
Music : eill, Ryo’LEFTY’Miyata, SKY-HI
Arranger : A.G.O
Produced by SKY-HI
8. Milli-Billi
Lyrics : SKY-HI
Music : Kosuke Crane, SKY-HI
Produced by Kosuke Crane (INIMI)
Co-Produced by MONJOE (INIMI)
Lyrics : SKY-HI
Music : Kosuke Crane, SKY-HI
Produced by Kosuke Crane (INIMI)
Co-Produced by MONJOE (INIMI)
9. Spin!
Lyrics : SOTA, SHUNTO, RYOKI, SKY-HI
Music : SOURCEKEY
Produced by SOURCEKEY
Lyrics : SOTA, SHUNTO, RYOKI, SKY-HI
Music : SOURCEKEY
Produced by SOURCEKEY
10. Move On
Lyrics : SKY-HI
Music : SUNNY BOY, SKY-HI
Produced by SUNNY BOY
Lyrics : SKY-HI
Music : SUNNY BOY, SKY-HI
Produced by SUNNY BOY
11. Brave Generation
Lyrics : Novel Core, SKY-HI
Music : KM, Novel Core, SKY-HI
Produced by KM
Lyrics : Novel Core, SKY-HI
Music : KM, Novel Core, SKY-HI
Produced by KM
12. Grateful Pain
Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Music : SOURCEKEY, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO
Produced by SOURCEKEY
Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Music : SOURCEKEY, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO
Produced by SOURCEKEY
13. Shining One (Re-recorded)
Lyrics : Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI
Music : ☆Taku Takahashi, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI
Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)
Lyrics : Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI
Music : ☆Taku Takahashi, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI
Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)
14. Message
Lyrics : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI
Music : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI
Produced by Matt Cab, MATZ
Lyrics : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI
Music : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI
Produced by Matt Cab, MATZ
15. Bye-Good-Bye
Lyrics : sty, SKY-HI
Music : Chaki Zulu, SKY-HI
Produced by Chaki Zulu
Lyrics : sty, SKY-HI
Music : Chaki Zulu, SKY-HI
Produced by Chaki Zulu
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