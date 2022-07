7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの1stアルバム『BE:1』(8月31日発売)収録曲「Be Free」が8月1日午前0時に先行配信リリースされることが決定した。あわせて収録曲のクレジットも公開された。

「Be Free」はもともと、BE:FIRSTが結成されたボーイズグループオーディション『THE FIRST』の課題曲。デビューシングル「Gifted.」のボーナストラックとして収録されていたが、今回新たに、メンバー7人でレコーディングし直した音源が先行配信される。

また、アルバム収録の全楽曲クレジットを公開。日本が世界に誇るトッププロデューサーや新進気鋭のプロデューサーが参加し、メンバーも作詞や作曲に携わった意欲作となっている。まだ解禁されていない新曲のヒントは「このクレジットに隠されているかもしれない」としている。

■BE:FIRST『BE:1』収録曲

1. BF is…

Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI

Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI

Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai

2. Gifted.

Lyrics : SKY-HI

Music : Ryosuke “Dr.R” Sakai, Redl Carlo, SKY-HI

Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai

3. Scream

Lyrics : Tiyon “TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI

Music : Tiyon “TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI

Produced by Maxx Song, SUNNY BOY

4. Moment

Lyrics : LOAR, fofu, SKY-HI

Music : UTA, SKY-HI

Produced by UTA (TinyVoice,Production)

5. Be Free

Lyrics : sty, SKY-HI

Music : Chaki Zulu, sty, SKY-HI

Produced by Chaki Zulu

6. Softly

Lyrics : HIRO, SKY-HI

Music : Mori Zentaro, HIRO

Produced by Mori Zentaro

7. Betrayal Game

Lyrics : SKY-HI

Music : eill, Ryo’LEFTY’Miyata, SKY-HI

Arranger : A.G.O

Produced by SKY-HI

8. Milli-Billi

Lyrics : SKY-HI

Music : Kosuke Crane, SKY-HI

Produced by Kosuke Crane (INIMI)

Co-Produced by MONJOE (INIMI)

9. Spin!

Lyrics : SOTA, SHUNTO, RYOKI, SKY-HI

Music : SOURCEKEY

Produced by SOURCEKEY

10. Move On

Lyrics : SKY-HI

Music : SUNNY BOY, SKY-HI

Produced by SUNNY BOY

11. Brave Generation

Lyrics : Novel Core, SKY-HI

Music : KM, Novel Core, SKY-HI

Produced by KM

12. Grateful Pain

Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI

Music : SOURCEKEY, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO

Produced by SOURCEKEY

13. Shining One (Re-recorded)

Lyrics : Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI

Music : ☆Taku Takahashi, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI

Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)

14. Message

Lyrics : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI

Music : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI

Produced by Matt Cab, MATZ

15. Bye-Good-Bye

Lyrics : sty, SKY-HI

Music : Chaki Zulu, SKY-HI

Produced by Chaki Zulu

