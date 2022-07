あす31日に開催される格闘技『RIZIN.37』(さいたまスーパーアリーナ)の公開計量が30日、都内で行われ、全出場選手が計量をクリアした。

「RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント」に出場する8選手も計量をクリアした。アナスタシア・スヴェッキスカは「日本に来て試合をするのが夢でした。日本のファンの皆さん、そして日本の組織の皆さん、本当にありがとうございます。頑張ります」と意気込み。対戦するRENAは「ウクライナという今、大変な国から日本に来てくれて、大変な状況の中で日本で試合をするというハングリー精神を感じます。あしたは最高の試合をしたいと思います」と誓った。

パク・シウは「あした、試合です。カンナちゃんも私も毎日、毎日、練習を頑張ってお疲れ様でした。あした、2人とも頑張るから応援よろしくお願いします」と日本語であいさつし、浅倉カンナは「いよいよトーナメント1回戦になりました。あしたは、全力でパク・シウ選手との試合を頑張りたいと思います。いい試合します。よろしくお願いします」とやる気。

ジェシカ・アギラーと浜崎朱夏は、2011年前に1度は組まれたカードだが、試合が流れた。11年ぶりに試合が実現。ジェシカは「あしたの試合が最も残酷な試合になることを宣言したいと思います。あしたは、血が流れることでしょう」と危険な予告をした。一方の浜崎は「コロナ禍でアメリカから来てくれて、ジェシカ、ありがとうございます。あしたは2人で最高の試合にしたいと思います」と対照的なコメントをしていた。

無敗同士の対決となったラーラ・フォントーラと伊澤星花。ラーラは「あした、メインイベントで戦える「あした、メインイベントで戦えることを楽しみにしています。日本に、また戻ってきたいと思います」と話し、伊澤は「この階級のチャンピオンは私だということをあしたの試合で証明します。そして『RIZIN.37』をしっかり締めくくりたいと思います。よろしくお願いします」と約束していた。

『RIZIN.37』は聖地・さいたまスーパーアリーナで開催。試合開始は午後2時からとなっている。

■『RIZIN.37』対戦カード

第1試合 YUSHI vs. 覇留樹

第2試合 笠原弘希 vs. 石月祐作

第3試合 龍聖 vs. 魁志

第4試合 ヴガール・ケラモフ vs. 山本空良

第5試合 マルコス・ヨシオ・ソウザ vs. 阿部大治

第6試合 関鉄矢 vs. 中原由貴

第7試合 元谷友貴 vs. 太田忍

第8試合 関根“シュレック”秀樹 vs. スダリオ剛

第9試合 RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 1回戦/RENA vs. アナスタシア・スヴェッキスカ

第10試合 RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 1回戦/浅倉カンナ vs. パク・シウ

第11試合 三浦孝太 vs. フェリペ“キングハンター”マソーニ

第12試合 ジョニー・ケース vs. 武田光司

第13試合 所英男 vs. 神龍誠

第14試合 RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 1回戦/浜崎朱加 vs. ジェシカ・アギラー

第15試合 RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 1回戦/伊澤星花 vs. ラーラ・フォントーラ

【試合中止】井上直樹 vs. 瀧澤謙太

関連キーワード その他