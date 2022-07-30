国内で３０日、２０万人を超える新型コロナウイルス感染者が報告された。２０万人超は４日連続。都道府県別では東京３万３４６６人、大阪２万２８３３人、愛知１万４６９２人など。沖縄や福島などで過去最多となった。

厚生労働省によると、全国の重症者は４０３人で前日から２７人増えた。

