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４日連続で２０万人超感染　国内の新型コロナ

2022年7月30日 19時02分 (7月30日 19時33分更新)
　商業施設内に設けられた、新型コロナウイルスワクチンの特設接種会場＝３０日午後、福岡市

　商業施設内に設けられた、新型コロナウイルスワクチンの特設接種会場＝３０日午後、福岡市

　国内で３０日、２０万人を超える新型コロナウイルス感染者が報告された。２０万人超は４日連続。都道府県別では東京３万３４６６人、大阪２万２８３３人、愛知１万４６９２人など。沖縄や福島などで過去最多となった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は４０３人で前日から２７人増えた。

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