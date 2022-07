にらみ合う(左から)三浦孝太、フェリペ“キングハンター”マソーニ (C)ORICON NewS inc.

あす31日に開催される格闘技『RIZIN.37』(さいたまスーパーアリーナ)の公開計量が30日、都内で行われ、全出場選手が計量をクリアした。

第1試合に出場するYUSHIと覇留樹から順調に計量をクリア。スダリオ剛と戦う関根“シュレック”秀樹はマスク姿で登場し、わかせた。サッカー・三浦知良選手の次男で三浦孝太は、対戦するフェリペ“キングハンター”マソーニからフェイス・トゥ・フェイスで至近距離に迫られて挑発されるも悠々とした表情でいなしていた。

『RIZIN.37』は聖地・さいたまスーパーアリーナで開催。試合開始は午後2時からとなっている。

■『RIZIN.37』対戦カード

第1試合 YUSHI vs. 覇留樹

第2試合 笠原弘希 vs. 石月祐作

第3試合 龍聖 vs. 魁志

第4試合 ヴガール・ケラモフ vs. 山本空良

第5試合 マルコス・ヨシオ・ソウザ vs. 阿部大治

第6試合 関鉄矢 vs. 中原由貴

第7試合 元谷友貴 vs. 太田忍

第8試合 関根“シュレック”秀樹 vs. スダリオ剛

第9試合 RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 1回戦/RENA vs. アナスタシア・スヴェッキスカ

第10試合 RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 1回戦/浅倉カンナ vs. パク・シウ

第11試合 三浦孝太 vs. フェリペ“キングハンター”マソーニ

第12試合 ジョニー・ケース vs. 武田光司

第13試合 所英男 vs. 神龍誠

第14試合 RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 1回戦/浜崎朱加 vs. ジェシカ・アギラー

第15試合 RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 1回戦/伊澤星花 vs. ラーラ・フォントーラ

