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【J1名古屋スタメン】6年ぶり復帰の永井謙佑が即先発　期待の新外国人FWレオナルドもベンチ入り

2022年7月30日 12時17分

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永井謙佑

永井謙佑

◇30日　J1第23節　札幌―名古屋（札幌厚別公園競技場）
　試合前にメンバーが発表され、2016年シーズン以来6年ぶりに名古屋グランパスに復帰したFW永井謙佑（33）がスタメン入りした。
　永井は17年にFC東京へ完全移籍。FWへの思い、長谷川健太監督との師弟関係などからグランパス復帰を決意した。覚悟の移籍で、チームを波に乗せることはできるか。また、期待の新外国人FWレオナルド（29）、湘南から期限付き移籍で加入したMF永木亮太（34）もベンチ入りした。
【北海道コンサドーレ札幌】
GK　菅野　孝憲
DF　田中　駿汰
DF　宮沢　裕樹
DF　福森　晃斗
MF　ルーカス・フェルナンデス
MF　荒野　拓馬
MF　深井　一希
MF　菅　大輝
MF　駒井　善成
MF　青木　亮太
FW　興梠　慎三
【名古屋グランパス】
GK　ランゲラック
DF　丸山　祐市
DF　藤井　陽也
DF　中谷　進之介
MF　相馬　勇紀
MF　森下　龍矢
MF　稲垣　祥
MF　レオ　シルバ
MF　仙頭　啓矢
FW　マテウス　カストロ
FW　永井　謙佑
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