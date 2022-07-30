永井謙佑

◇30日 J1第23節 札幌―名古屋（札幌厚別公園競技場）

試合前にメンバーが発表され、2016年シーズン以来6年ぶりに名古屋グランパスに復帰したFW永井謙佑（33）がスタメン入りした。

永井は17年にFC東京へ完全移籍。FWへの思い、長谷川健太監督との師弟関係などからグランパス復帰を決意した。覚悟の移籍で、チームを波に乗せることはできるか。また、期待の新外国人FWレオナルド（29）、湘南から期限付き移籍で加入したMF永木亮太（34）もベンチ入りした。

【北海道コンサドーレ札幌】

GK 菅野 孝憲

DF 田中 駿汰

DF 宮沢 裕樹

DF 福森 晃斗

MF ルーカス・フェルナンデス

MF 荒野 拓馬

MF 深井 一希

MF 菅 大輝

MF 駒井 善成

MF 青木 亮太

FW 興梠 慎三

【名古屋グランパス】

GK ランゲラック

DF 丸山 祐市

DF 藤井 陽也

DF 中谷 進之介

MF 相馬 勇紀

MF 森下 龍矢

MF 稲垣 祥

MF レオ シルバ

MF 仙頭 啓矢

FW マテウス カストロ

FW 永井 謙佑