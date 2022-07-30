【J1名古屋スタメン】6年ぶり復帰の永井謙佑が即先発 期待の新外国人FWレオナルドもベンチ入り
2022年7月30日 12時17分
◇30日 J1第23節 札幌―名古屋（札幌厚別公園競技場）
試合前にメンバーが発表され、2016年シーズン以来6年ぶりに名古屋グランパスに復帰したFW永井謙佑（33）がスタメン入りした。
永井は17年にFC東京へ完全移籍。FWへの思い、長谷川健太監督との師弟関係などからグランパス復帰を決意した。覚悟の移籍で、チームを波に乗せることはできるか。また、期待の新外国人FWレオナルド（29）、湘南から期限付き移籍で加入したMF永木亮太（34）もベンチ入りした。
【北海道コンサドーレ札幌】
GK 菅野 孝憲
DF 田中 駿汰
DF 宮沢 裕樹
DF 福森 晃斗
MF ルーカス・フェルナンデス
MF 荒野 拓馬
MF 深井 一希
MF 菅 大輝
MF 駒井 善成
MF 青木 亮太
FW 興梠 慎三
DF 田中 駿汰
DF 宮沢 裕樹
DF 福森 晃斗
MF ルーカス・フェルナンデス
MF 荒野 拓馬
MF 深井 一希
MF 菅 大輝
MF 駒井 善成
MF 青木 亮太
FW 興梠 慎三
【名古屋グランパス】
GK ランゲラック
DF 丸山 祐市
DF 藤井 陽也
DF 中谷 進之介
MF 相馬 勇紀
MF 森下 龍矢
MF 稲垣 祥
MF レオ シルバ
MF 仙頭 啓矢
FW マテウス カストロ
FW 永井 謙佑
DF 丸山 祐市
DF 藤井 陽也
DF 中谷 進之介
MF 相馬 勇紀
MF 森下 龍矢
MF 稲垣 祥
MF レオ シルバ
MF 仙頭 啓矢
FW マテウス カストロ
FW 永井 謙佑
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