◇29日 都市対抗野球大会 決勝 ENEOS 5－4 東京ガス（東京ドーム）

決勝で負けなしのENEOS（横浜市）が、昨年の初優勝からの連覇を狙った東京ガス（東京都）に5―4で逆転勝ち。9年ぶりに頂点に立つとともに、史上最多を更新する12度目の優勝を決めた。4点を追う6回1死二、三塁で、父がヤクルトでプレーした度会隆輝外野手（19）が今秋ドラフト候補右腕の益田武尚投手（23）から3ラン。この回さらに2本塁打が飛び出して逆転した。神奈川・横浜高から入社2年目で来年がドラフト解禁イヤーとなる度会は4本塁打、11打点で、最優秀選手賞にあたる橋戸賞と新人賞にあたる若獅子賞をダブル受賞した。

◆表彰選手

橋戸賞 度会隆輝外野手（ENEOS）

久慈賞 益田武尚投手（東京ガス）

小野賞 大久保秀昭監督（ENEOS）

若獅子賞 度会、山内慧外野手（JR東日本）黒川貴章内野手（セガサミー）

首位打者賞 内山京祐内野手（NTT東日本）5割

打撃賞 度会