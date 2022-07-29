【日本ハム】ビッグボス コロナから復帰初タクト…球宴MVP清宮は宣言通り5番起用、4番は万波
2022年7月29日 17時36分
◇29日 楽天―日本ハム(楽天生命パーク宮城)
先発メンバーが発表され、新型コロナウイルスの影響で6戦ぶりにベンチ入りする日本ハムの新庄剛志監督は24日のロッテ戦(札幌ドーム)で満塁弾を放った今川優馬外野手を4番から1番に上げ、4番には万波中正外野手を起用。先のオールスター第1戦MVPの清宮幸太郎内野手は事前の宣言通り5番に置いた。
【日本ハム】
1番・右・今川
2番・三・佐藤
3番・左・近藤
4番・中・万波
5番・一・清宮
6番・二・渡辺
7番・捕・清水
8番・指・郡
9番・遊・中島
先発投手・ポンセ
1番・右・今川
2番・三・佐藤
3番・左・近藤
4番・中・万波
5番・一・清宮
6番・二・渡辺
7番・捕・清水
8番・指・郡
9番・遊・中島
先発投手・ポンセ
【楽天】
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・指・島内
5番・三・茂木
6番・一・鈴木
7番・右・武藤
8番・捕・炭谷
9番・左・西川
先発投手・滝中
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・指・島内
5番・三・茂木
6番・一・鈴木
7番・右・武藤
8番・捕・炭谷
9番・左・西川
先発投手・滝中
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