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【日本ハム】ビッグボス コロナから復帰初タクト…球宴MVP清宮は宣言通り5番起用、4番は万波

2022年7月29日 17時36分

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新庄監督

新庄監督

◇29日　楽天―日本ハム(楽天生命パーク宮城)
　先発メンバーが発表され、新型コロナウイルスの影響で6戦ぶりにベンチ入りする日本ハムの新庄剛志監督は24日のロッテ戦(札幌ドーム)で満塁弾を放った今川優馬外野手を4番から1番に上げ、4番には万波中正外野手を起用。先のオールスター第1戦MVPの清宮幸太郎内野手は事前の宣言通り5番に置いた。
【日本ハム】
1番・右・今川
2番・三・佐藤
3番・左・近藤
4番・中・万波
5番・一・清宮
6番・二・渡辺
7番・捕・清水
8番・指・郡
9番・遊・中島
先発投手・ポンセ
【楽天】
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・指・島内
5番・三・茂木
6番・一・鈴木
7番・右・武藤
8番・捕・炭谷
9番・左・西川
先発投手・滝中
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