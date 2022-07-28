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米中首脳が今夜電話会談　米メディア

2022年7月28日 20時20分 (7月28日 20時54分更新)
　バイデン米大統領、中国の習近平国家主席（新華社＝共同）

　バイデン米大統領、中国の習近平国家主席（新華社＝共同）

　【ワシントン共同】米メディアは２８日、バイデン大統領と中国の習近平国家主席が米東部時間同日午前８時半（日本時間午後９時半）から電話会談を行うと伝えた。

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