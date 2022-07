6人組グループ・BiSHのリンリンが新型コロナウイルスに感染したことが28日、公式サイトで発表された。これに伴い、30日に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで行われる予定だった野外ライブ『BiSH OUT of the BLUE』を延期した。

公式サイトによると「この度、リンリンに発熱があり検査を行ったところ新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしました」と報告し、リンリン以外の5人のメンバーに関しては「濃厚接触者に該当いたしませんでした」と伝えた。

振替日程およびチケット払い戻しについては後日、改めて案内するとし、「この度は清掃員の皆さま、関係者の皆さまにご心配ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と、清掃員と呼ばれるファンらにお詫び。「また、イベント間近のご案内となりましたことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます」と理解を求めた。

