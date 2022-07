『Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" in JAPAN』を完遂したStray Kids Photo by 田中聖太郎

韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが27日、東京・国立代々木競技場第一体育館でワールドツアーの日本公演『Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" in JAPAN』を完遂し、全6公演計6万人を動員した。

オープニングナンバー「MANIAC」とともにメンバーが登場すると、客席を埋め尽くした観客は大興奮。ド派手な演出、生バンドの演奏で「Thunderous」「God's Menu」などYouTubeでのMV再生回数が1億回を突破している代表曲を披露していった。

STAY(Stray Kidsファン)へのサプライズとして「Your Eyes」を熱唱したほか、メンバー紹介曲「FAM」や、「MIROH」で会場が一体化した。

エンディングMCでは、メンバーが一人ずつ日本語で丁寧に感謝の気持ちを伝えた。

リノ「もっと努力してまた会いに来ます、待っていてくださいね! まだ食べていないプリンは僕が食べに行くよ!」

ハン「STAYは大切な存在です。そしてSTAYは忘れたくない人、忘れちゃダメな人…!」

アイエン「皆さんの心の中に大切な人として記憶してもらうために、これからも頑張ります」

フィリックス「皆さん一人ひとりとの時間を忘れないために胸に刻みました。一緒に過ごした夏がいい思い出になりました」

バンチャン「STAYの皆さんに僕たちができることは音楽だけだと思います。これからも愛してください」

ヒョンジン「みんなと同じ時間を同じ空間で過ごすことができて、とても幸せでした」

スンミン「STAYに囲まれてステキな時間でした。STAYの前だといつまでも幸せな気持ちで歌うことができます」

チャンビン「次いつ会えるかわからないけれど、皆さんと僕たちなら、いつでも会える気がします」

STAYとの再会を約束し、全27曲を披露した日本での最終公演を締めくくった。

■『Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" in JAPAN』7月27日公演セットリスト

01. MANIAC

02. VENOM

03. Red Lights

04. Easy

05. ALL IN

06. District 9

07. Back Door

08. Charmer

09. Lonely St.

10. Side Effects

11. Thunderous

12. DOMINO

13. God's Menu

14. CHEESE

15. YAYAYA + ROCK

16. Waiting For Us

17. Muddy Water

18. CIRCUS

19. Scars

20. Your Eyes

21. Hellevator

22. TOP -Japanese ver.-

23. Victory Song

24. FAM

25. MIROH

26. Star Lost

27. Haven

