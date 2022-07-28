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新型コロナウイルス感染者の急増を受け、県は二十八日から新規感染者数の公表方法を変更する。現在は、医療...
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【三重】感染者と自宅療養者最多 ７割超が４０代以下
県内では二十七日、一日当たりでは過去最多となる二千五百六十一人の新型コロナウイルス感染が判明した。前...
【岐阜】保健所の業務一部縮小 第７波、県が追加対策
新型コロナウイルスの感染流行の第七波を踏まえ、古田肇知事は二十七日、県の追加対策を発表した。感染者が...
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新型コロナウイルス禍に伴う面会制限や催しの中止などにより、医療・介護施設の半数超が認知症の人の心身機...
第７波、医療は保てるか 療養最多１２９万人、重症化は第６波より減
新規感染者の急増が続く新型コロナウイルスの流行「第７波」では、入院や宿泊療養、自宅療養を含む療養者数...
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7月27日