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福井で最多１１１３人感染

2022年7月28日 12時12分 (7月28日 12時12分更新)
　福井県は２８日、１１１３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの感染発表数としては最多。

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