日向坂46『日向坂46 3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in 東京ドーム -DAY1 & DAY2-(完全生産限定盤)』(ソニー・ミュージックレコーズ/2022年7月20日発売)

人気アイドルグループ・日向坂46の『日向坂46 3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in 東京ドーム -DAY1 & DAY2-(完全生産限定盤)』が、2022年7月28日発表の最新「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」でそれぞれ初登場1位を獲得した。

初週売上は、DVD:0.8万枚、BD:3.4万枚を記録。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計:4.2万枚を売り上げた。

本作は、3月30・31日に行われ、計10万人を動員した自身初の東京ドーム2days公演の模様を映像化。コロナ禍で2度の延期を経て、発表から2年3ヶ月越しにかなえた夢舞台の模様を余すところなく収められている。また、完全生産限定盤にはライブ本編のほか、2日間の公演と舞台裏に密着した特典映像「Behind the scenes of 3回目のひな誕祭 in Tokyo Dome」が収録される。

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2022/8/1付:集計期間:2022年7月18日~7月24日)>

関連キーワード 音楽