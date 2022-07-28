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佐渡金山、審査に未着手 ユネスコ、「推薦書の不備」指摘
政府が世界文化遺産に推薦した「佐渡島の金山」について、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が期日までに諮...
7月28日
明治期の山笠資料展示、福岡 最古の翌年撮影
福岡の夏祭り「博多祇園山笠」を明治時代に撮影した写真４枚が福岡市に寄贈され、市総合図書館がパネル展示...
児童ら３３人分の個人情報ファイル紛失 名古屋・港区の小学校
名古屋市教委は二十七日、港区の小碓（おうす）小学校で児童の名前や生年月日、住所、保護者の勤務先など個...
他人のａｕ ＰＡＹでたばこ購入疑い 愛知県警など男再逮捕
他人に成り済ましてスマートフォン決済アプリ「ａｕ ＰＡＹ」でたばこを購入したとして、愛知、岐阜、福井...
旧統一教会関連、岐阜県が２件後援 昨年イベント
岐阜県の古田肇知事は二十七日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体が関わり、県内で昨年開かれ...
名古屋・栄で歩道が陥没、けが人なし 長さ８・６メートル、深さ３・６メートル
名古屋市は二十七日、同市中区栄四の久屋大通東側で二十六日午後五時ごろ、歩道が陥没する事故が起きたと発...