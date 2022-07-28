二十七日午後六時二十分ごろ、愛知県西尾市一色町松木島の矢作古川で、釣りをしていた男性から「人の下半身が浮いている」と一一〇番があった。西尾署によると遺体は成人とみられるが、性別や年代は不明。一部が白骨化しており、ズボンや靴下のようなものを身に着けていた。署は事件と事故の両面で死因などを調べる。

