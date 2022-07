株式会社ポケモンは27日、『そらとぶピカチュウプロジェクト』の一環として、台湾の中華航空と提携し、ピカチュウジェットが就航予定であることを発表した。

「そらとぶピカチュウプロジェクト」は、人と人、人と地域を結び、未知の世界を冒険する楽しみをお届けしたいという背景から発足した有志社員によるチーム。

発足以来、日本国内で活動を展開していたが、この度、海外施策の第一弾として、台湾の中華航空と提携することを発表した。本取り組みでは、ピカチュウジェットの就航を始め、関連グッズなどを通じ、ファンが笑顔になれるような施策を展開予定となっている。

また、ポケモン社は、台湾社会及び、台湾のポケモンファンに貢献すべく、中華航空に版権を無償提供。本取り組みでは、ポケモンをラッピング装飾した「ピカチュウジェットCI」が就航予定で、「ピカチュウジェット」のほか、機内用品、周辺商品などの「そらとぶピカチュウプロジェクト」関連商品を発売予定。

「ピカチュウジェットCI」デザインコンセプトは、瞬く星が散りばめられた紫色の背景は、夜明け前の空をイメージ。機体にはピカチュウ、シェイミ、カビゴンなど11匹のポケモンが描かれ、フライトを楽しく見守るイメージで、スヤスヤと眠っているポケモンたちのかわいい表情も見どころとなる。

