【オールスター】佐々木朗が全パ先発 サヨナラ弾清宮は1番三塁スタメン…大野雄、Rマルティネス登板予定
2022年7月27日 17時32分
◇27日 マイナビオールスターゲーム2022第2戦 全セ―全パ（松山・坊っちゃんスタジアム）
スターティングメンバーが発表された。全パはロッテの佐々木朗と松川が先発バッテリー。前夜にサヨナラ本塁打を放った日本ハムの清宮は「1番・三塁」で出場する。全セはヤクルトの野手全員がスタメンに名を連ねた。中日からは大野雄とR・マルティネスが登板予定。試合開始は午後6時半。
【先攻・全パ】
1番・三・清宮（日本ハム）
2番・左・グラシアル（ソフトバンク）
3番・指・柳田（ソフトバンク）
4番・一・レアード（ロッテ）
5番・右・島内（楽天）
6番・二・牧原（ソフトバンク）
7番・中・高部（ロッテ）
8番・捕・松川（ロッテ）
9番・遊・小深田（楽天）
先発投手・佐々木朗（ロッテ）
1番・三・清宮（日本ハム）
2番・左・グラシアル（ソフトバンク）
3番・指・柳田（ソフトバンク）
4番・一・レアード（ロッテ）
5番・右・島内（楽天）
6番・二・牧原（ソフトバンク）
7番・中・高部（ロッテ）
8番・捕・松川（ロッテ）
9番・遊・小深田（楽天）
先発投手・佐々木朗（ロッテ）
【後攻・全セ】
1番・中・塩見（ヤクルト）
2番・左・ウォーカー（巨人）
3番・指・山田（ヤクルト）
4番・三・村上（ヤクルト）
5番・右・佐藤輝（阪神）
6番・一・大山（阪神）
7番・捕・中村（ヤクルト）
8番・遊・長岡（ヤクルト）
9番・二・小園（広島）
先発投手・床田（広島）
1番・中・塩見（ヤクルト）
2番・左・ウォーカー（巨人）
3番・指・山田（ヤクルト）
4番・三・村上（ヤクルト）
5番・右・佐藤輝（阪神）
6番・一・大山（阪神）
7番・捕・中村（ヤクルト）
8番・遊・長岡（ヤクルト）
9番・二・小園（広島）
先発投手・床田（広島）
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