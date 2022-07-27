『フジロック』YouTubeライブ配信タイムテーブル発表
2022年7月27日 12時50分 (7月27日 14時06分更新)
『フジロックフェスティバル‘22』（29～31日、新潟・苗場スキー場）のYouTube公式チャンネルでライブ配信が行われるアーティストと配信タイムテーブルが27日、公開された。
リアルタイムでライブ配信を見逃した人のために、各日程の最終公演後に随時、1回のみの時間指定の再配信を行う。再配信のスケジュールは、フジロック公式ツイッターでアナウンス。アーティストによってはフルではなく、一部の再配信となる。
■7月29日（金）
▼ch1
午前11時 THE HU
午後1時 OAU
午後3時 Original Love
午後5時 clammbon
午後7時 HIATUS KAIYOTE
午後8時20分 SYD
午後10時 BONOBO
▼ch1
午前11時 THE HU
午後1時 OAU
午後3時 Original Love
午後5時 clammbon
午後7時 HIATUS KAIYOTE
午後8時20分 SYD
午後10時 BONOBO
▼ch2
午前10時30分 Michael Kaneko
正午 No Buses
午後1時10分 KIKAKAGU MOYO
午後2時20分 THE NOVEMBERS
午後4時 Night Tempo Ladies In The City Live Set
午後6時 Awich
午後7時10分 DAWES
午後9時10分 VAMPIRE WEEKEND
午前10時30分 Michael Kaneko
正午 No Buses
午後1時10分 KIKAKAGU MOYO
午後2時20分 THE NOVEMBERS
午後4時 Night Tempo Ladies In The City Live Set
午後6時 Awich
午後7時10分 DAWES
午後9時10分 VAMPIRE WEEKEND
▼ch3
午前11時30分 踊ってばかりの国
午後0時30分 DOPING PANDA
午後2時 WONK
午後3時10分 木村充揮ロックンロールバンド
午後4時20分 JPEGMAFIA
午後6時 D.A.N.
午後8時 JONAS BLUE
午後9時20分 SPECIAL OTHERS
午前11時30分 踊ってばかりの国
午後0時30分 DOPING PANDA
午後2時 WONK
午後3時10分 木村充揮ロックンロールバンド
午後4時20分 JPEGMAFIA
午後6時 D.A.N.
午後8時 JONAS BLUE
午後9時20分 SPECIAL OTHERS
■7月30日（土）
▼ch1
午前11時 BLOODYWOOD
午後1時 ORANGE RANGE
午後2時10分 SHERBETS
午後4時 GRAPEVINE
午後5時10分 KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男
午後7時 FOALS
午後9時 JACK WHITE
▼ch1
午前11時 BLOODYWOOD
午後1時 ORANGE RANGE
午後2時10分 SHERBETS
午後4時 GRAPEVINE
午後5時10分 KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男
午後7時 FOALS
午後9時 JACK WHITE
▼ch2
午前10時30分 The fin.
正午 崎山蒼志
午後1時20分 T字路s
午後3時 折坂悠太（重奏）
午後5時 TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
午後6時10分 GLIM SPANKY
午後8時 DINOSAUR JR.
午後9時10分 NAI PALM from HIATUS KAIYOTE
午前10時30分 The fin.
正午 崎山蒼志
午後1時20分 T字路s
午後3時 折坂悠太（重奏）
午後5時 TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
午後6時10分 GLIM SPANKY
午後8時 DINOSAUR JR.
午後9時10分 NAI PALM from HIATUS KAIYOTE
▼ch3
午前11時30分 石橋英子
午後0時30分 Fire EX.
午後2時 SAY SUE ME
午後3時10分 tokonoma
午後4時20分 SNAIL MAIL
午後6時 Creative Drug Store
午後7時10分 中納良恵
午後8時30分 ARLO PARKS
午後10時 Cornelius
午前11時30分 石橋英子
午後0時30分 Fire EX.
午後2時 SAY SUE ME
午後3時10分 tokonoma
午後4時20分 SNAIL MAIL
午後6時 Creative Drug Store
午後7時10分 中納良恵
午後8時30分 ARLO PARKS
午後10時 Cornelius
■7月31日（日）
▼ch1
午前11時 go!go！!vanillas
午後1時10分 七尾旅人
午後3時 ROUTE17 Rock‘nRoll ORCHESTRA（feat.UA、中納良恵、トータス松本）
午後4時10分 BLACK COUNTRY,NEW ROAD
午後5時50分 SUPERORGANISM
午後8時40分 ハナレグミ
▼ch1
午前11時 go!go！!vanillas
午後1時10分 七尾旅人
午後3時 ROUTE17 Rock‘nRoll ORCHESTRA（feat.UA、中納良恵、トータス松本）
午後4時10分 BLACK COUNTRY,NEW ROAD
午後5時50分 SUPERORGANISM
午後8時40分 ハナレグミ
▼ch2
午前11時 Kroi
正午 石崎ひゅーい
午後1時 JAPANESE BREAKFAST
午後2時10分 Elephant Gym
午後4時 マカロニえんぴつ
午後5時10分 角野隼斗
午後7時50分 ずっと真夜中でいいのに。
午前11時 Kroi
正午 石崎ひゅーい
午後1時 JAPANESE BREAKFAST
午後2時10分 Elephant Gym
午後4時 マカロニえんぴつ
午後5時10分 角野隼斗
午後7時50分 ずっと真夜中でいいのに。
▼ch3
午前10時30分 Acidclank（selected by ROOKIE A GO-GO）
午前11時30分 奇妙礼太郎
午後0時30分 思い出野郎Aチーム
午後2時10分 鈴木雅之
午後3時20分 ALTIN GUN
午後5時 PUNPEE
午後6時40分 中村佳穂
午後8時10分 MOGWAI
午後10時 MURA MASA
午前10時30分 Acidclank（selected by ROOKIE A GO-GO）
午前11時30分 奇妙礼太郎
午後0時30分 思い出野郎Aチーム
午後2時10分 鈴木雅之
午後3時20分 ALTIN GUN
午後5時 PUNPEE
午後6時40分 中村佳穂
午後8時10分 MOGWAI
午後10時 MURA MASA
※配信アーティストおよびスケジュールは予告なく変更になる場合あり
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