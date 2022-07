今週末開催の野外ロックフェス『FUJI ROCK FESTIVAL’22』

『フジロックフェスティバル‘22』(29~31日、新潟・苗場スキー場)のYouTube公式チャンネルでライブ配信が行われるアーティストと配信タイムテーブルが27日、公開された。

リアルタイムでライブ配信を見逃した人のために、各日程の最終公演後に随時、1回のみの時間指定の再配信を行う。再配信のスケジュールは、フジロック公式ツイッターでアナウンス。アーティストによってはフルではなく、一部の再配信となる。

■7月29日(金)

▼ch1

午前11時 THE HU

午後1時 OAU

午後3時 Original Love

午後5時 clammbon

午後7時 HIATUS KAIYOTE

午後8時20分 SYD

午後10時 BONOBO

▼ch2

午前10時30分 Michael Kaneko

正午 No Buses

午後1時10分 KIKAKAGU MOYO

午後2時20分 THE NOVEMBERS

午後4時 Night Tempo Ladies In The City Live Set

午後6時 Awich

午後7時10分 DAWES

午後9時10分 VAMPIRE WEEKEND

▼ch3

午前11時30分 踊ってばかりの国

午後0時30分 DOPING PANDA

午後2時 WONK

午後3時10分 木村充揮ロックンロールバンド

午後4時20分 JPEGMAFIA

午後6時 D.A.N.

午後8時 JONAS BLUE

午後9時20分 SPECIAL OTHERS

■7月30日(土)

▼ch1

午前11時 BLOODYWOOD

午後1時 ORANGE RANGE

午後2時10分 SHERBETS

午後4時 GRAPEVINE

午後5時10分 KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男

午後7時 FOALS

午後9時 JACK WHITE

▼ch2

午前10時30分 The fin.

正午 崎山蒼志

午後1時20分 T字路s

午後3時 折坂悠太(重奏)

午後5時 TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

午後6時10分 GLIM SPANKY

午後8時 DINOSAUR JR.

午後9時10分 NAI PALM from HIATUS KAIYOTE

▼ch3

午前11時30分 石橋英子

午後0時30分 Fire EX.

午後2時 SAY SUE ME

午後3時10分 tokonoma

午後4時20分 SNAIL MAIL

午後6時 Creative Drug Store

午後7時10分 中納良恵

午後8時30分 ARLO PARKS

午後10時 Cornelius

■7月31日(日)

▼ch1

午前11時 go!go!!vanillas

午後1時10分 七尾旅人

午後3時 ROUTE17 Rock‘nRoll ORCHESTRA(feat.UA、中納良恵、トータス松本)

午後4時10分 BLACK COUNTRY,NEW ROAD

午後5時50分 SUPERORGANISM

午後8時40分 ハナレグミ

▼ch2

午前11時 Kroi

正午 石崎ひゅーい

午後1時 JAPANESE BREAKFAST

午後2時10分 Elephant Gym

午後4時 マカロニえんぴつ

午後5時10分 角野隼斗

午後7時50分 ずっと真夜中でいいのに。

▼ch3

午前10時30分 Acidclank(selected by ROOKIE A GO-GO)

午前11時30分 奇妙礼太郎

午後0時30分 思い出野郎Aチーム

午後2時10分 鈴木雅之

午後3時20分 ALTIN GUN

午後5時 PUNPEE

午後6時40分 中村佳穂

午後8時10分 MOGWAI

午後10時 MURA MASA

※配信アーティストおよびスケジュールは予告なく変更になる場合あり

