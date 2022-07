SEKAI NO OWARI「Habit」(ユニバーサル ミュージック/2022年4月28日配信開始)

SEKAI NO OWARI「Habit」が、週間再生数957.2万回(9,572,060回)を記録し、7月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。7/4付から5週連続、通算6度目の1位獲得となった。

この結果、本作の累積再生数は10,752.6万回(107,525,690回)となり、自身2作目の累積再生数1億回を突破した。同ランキング登場13週目での1億回再生突破は、自身最短【※1】、「1億回再生突破週数最短記録」歴代5位タイ【※2】での突破となった。

本作は、2022/5/9付の同ランキングに初登場後、登場3週目となる5/23付で6位にランクインしTOP10入り。その後徐々に順位をあげ、6/20付で初の1位を獲得した。7/4付から最新8/1付まで5週連続、通算6度の1位を獲得している。また、6/27付、7/4付、7/11付での通算3度の週間再生数1000万回を記録している。

【※1】SEKAI NO OWARIは他に2021/12/27付にて「silent」が累積再生数1億回を突破している

【※2】「1億回再生突破週数最短記録」(2022/8/1付現在)※()内は1億回再生突破付日/1位:BTS「Butter」(2021/7/5付)6週、2位:LiSA「炎」(2020/12/14付)8週、3位:BTS「Permission to Dance」(2021/9/13付)9週、4位:Official髭男dism「ミックスナッツ」(2022/7/11付)12週、5位:Aimer「残響散歌」(2022/3/14付)、SEKAI NO OWARI「Habit」(2022/8/1付)13週※達成順

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/8/1付:集計期間:2022年7月18日~7月24日)>

