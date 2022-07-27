SEKAI NO OWARI「Habit」（ユニバーサル ミュージック／2022年4月28日配信開始）

SEKAI NO OWARI「Habit」が、週間再生数957.2万回（9,572,060回）を記録し、7月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。7/4付から5週連続、通算6度目の1位獲得となった。

この結果、本作の累積再生数は10,752.6万回（107,525,690回）となり、自身2作目の累積再生数1億回を突破した。同ランキング登場13週目での1億回再生突破は、自身最短【※1】、「1億回再生突破週数最短記録」歴代5位タイ【※2】での突破となった。

本作は、2022/5/9付の同ランキングに初登場後、登場3週目となる5/23付で6位にランクインしTOP10入り。その後徐々に順位をあげ、6/20付で初の1位を獲得した。7/4付から最新8/1付まで5週連続、通算6度の1位を獲得している。また、6/27付、7/4付、7/11付での通算3度の週間再生数1000万回を記録している。

【※1】SEKAI NO OWARIは他に2021/12/27付にて「silent」が累積再生数1億回を突破している

【※2】「1億回再生突破週数最短記録」（2022/8/1付現在）※（）内は1億回再生突破付日／1位：BTS「Butter」（2021/7/5付）6週、2位：LiSA「炎」（2020/12/14付）8週、3位：BTS「Permission to Dance」（2021/9/13付）9週、4位：Official髭男dism「ミックスナッツ」（2022/7/11付）12週、5位：Aimer「残響散歌」（2022/3/14付）、SEKAI NO OWARI「Habit」（2022/8/1付）13週※達成順

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2022/8/1付：集計期間：2022年7月18日～7月24日）＞

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