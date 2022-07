新型コロナウイルス感染により『RIZIN.37』を欠場する佐々木憂流迦(C)ORICON NewS inc.

31日に開催予定の『RIZIN.37』(さいたまスーパーアリーナ)に出場予定だった佐々木憂流迦が、新型コロナウイルスに感染したため、大会を欠場することが決定。佐々木の代役として関鉄矢の出場が決定し、中原由貴と対戦する。

『RIZIN.37』で中原と対戦予定だった佐々木は、先週の中頃に新型コロナに感染したため自宅療養していたが、現在も発熱と咳、体調不良が続いており、さらに肺炎を併発している可能性があるため、試合が出来る状態にないという判断に至り、今大会を欠場となった。

急きょ出場が決まった関は、「試合まで1週間切ってからのオファーでしたが、そろそろ試合もしたいと思っていたところでしたので問題ないのでこの試合を受けました。もちろんの事ながら負けるつもりなど更々ないのでしっかりフィニッシュして勝ちたいと思います。あとは自分のポテンシャルを信じて戦いますので応援よろしくお願いします」とコメントを寄せた。

関は20年8月のRIZIN.22で初参戦し、神田コウヤからTKO勝利。2戦目となった21年3月の名古屋大会では堀江圭功と対戦し、TKO負けを喫した。3戦目の今年5月のRIZIN LANDMARKではグラップラーの原口央と対戦し3-0のフルマーク判定勝利を収めた。

■RIZIN.37 試合順

1 YUSHI vs. 覇留樹

2 笠原弘希 vs. 石月祐作

3 龍聖 vs. 魁志

4 ヴガール・ケラモフ vs. 山本空良

5 マルコス・ヨシオ・ソウザ vs. 阿部大治

6 関鉄矢 vs. 中原由貴

7 元谷友貴 vs. 太田忍

8 関根“シュレック”秀樹 vs. スダリオ剛

9 RENA vs. アナスタシア・スヴェッキスカ(※)

10 浅倉カンナ vs. パク・シウ(※)

-休憩-

11 三浦孝太 vs. フェリペ“キングハンター”マソーニ

12 ジョニー・ケース vs. 武田光司

13 所英男 vs. 神龍誠

14 浜崎朱加 vs. ジェシカ・アギラー(※)

15 伊澤星花 vs. ラーラ・フォントーラ(※)

(※)RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント1回戦

関連キーワード その他