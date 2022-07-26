本文へ移動

ダルビッシュ、次回は２８日登板　１７年以来の２桁勝利懸け

2022年7月26日 09時31分 (7月26日 09時40分更新)
　米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有の次回登板が２７日午後１時１０分（日本時間２８日午前２時１０分）開始のデトロイトでのタイガース戦に決まった。２５日に球団が発表した。
　ダルビッシュは前回２２日のメッツ戦は７回１失点の好投で９勝目（４敗）をマーク。タイガース戦では２０１７年以来の２桁勝利が懸かる。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧