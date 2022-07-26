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男子テニスのアトランタ・オープンは２５日、アトランタで行われ、シングルス１回戦でダニエル太郎（エイブ...
7月26日
パリ五輪、女子マラソン閉幕日に 男女平等の精神、史上初
【パリ共同】２０２４年のパリ五輪開会式まで２６日で２年となるのを前に、大会組織委員会は２５日、パリ郊...
大谷、Ｗ２桁懸け２９日登板 前回足踏み、快挙へ再挑戦
【カンザスシティー共同】米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平の次回先発登板が２８日午後６時３８分（日本時...
「勝登と共に」戦い抜く 球友急死、この夏に懸ける愛工大名電ナイン
第百四回全国高校野球選手権愛知大会で二十四日に八強入りを決めた愛工大名電ナインが、この夏に懸ける思い...
休場相次ぐ「神頼みの日々」 大相撲名古屋場所、異例の１５日間
平幕逸ノ城の初優勝で二十四日に幕を閉じた大相撲名古屋場所（中日新聞社共催）は、新型コロナウイルス関連...
ストリート発、時代にシゲキ パリ五輪まで２年、ブレイクダンス・半井
ＤＪが流す軽快な音楽に合わせ、即興でダンスを披露する。全身を使って自らを表現するブレイクダンスは、２...