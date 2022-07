9人組女性グループ・NiziU(ニジュー)の3rdシングル「CLAP CLAP」が、初週13.2万枚を売り上げ、7月26日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

これで、デビューシングル「Step and a step」、2ndシングル「Take a picture/Poppin’ Shakin’」に続き、3作連続・通算3作目の1位に。また、デビュー(1st)シングルから3作連続1位【※】を達成したのは、2021/5/10付のJO1「CHALLENGER(Born To Be Wild)」以来1年3ヵ月ぶり。女性アーティストでは2019/10/14付の日向坂46「こんなに好きになっちゃっていいの?」以来2年10ヵ月ぶりとなる。

「CLAP CLAP」は、NiziUらしいエネルギッシュさもありながら、新たなサウンドにもチャレンジした楽曲。中毒性と疾走感たっぷりな1曲に仕上がっている。タイトルにもなっているキャッチフレーズ“CLAP CLAP”が印象的で、振付のさまざまなポイントにもハンドクラップが散りばめられている。

【※】「デビュー(1st)シングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く

<クレジット:オリコン調べ(2022/8/1付:集計期間:2022年7月18日〜7月24日)>

