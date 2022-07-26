ENHYPEN、最新アルバムが4作連続、通算4作目1位獲得【オリコンランキング】
2022年7月26日 04時00分 (7月26日 05時05分更新)
男性7人組グループ・ENHYPEN（エンハイプン）の最新アルバム『MANIFESTO : DAY 1』（マニフェスト デイワン）が、7月26日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得。7/18付での初登場から3週目【※1】となる今週8/1付において週間売上12.2万枚で1位を獲得し、累積売上は13.5万枚となった。
これで、2022/1/24付の前作『DIMENSION : ANSWER』に続く、4作連続通算4作目の1位に。海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録は、SEVENTEENらと並ぶ歴代3位タイ【※2】となった。また、週間売上12.2万枚は、2021/10/25付『DIMENSION : DILEMMA』を超える自己最高週間売上を記録した。
本作はENHYPENの韓国3rdミニアルバム。リード曲「Future Perfect （Pass the MIC）」のミュージックビデオでは、実際のマイクテストをするような“マイクチェックダンス”やマイクを持ち上げるしぐさを模した”マイクアップダンス”などダイナミックなパフォーマンスが見どころとなっている。
【※1】『MANIFESTO : DAY 1』は初登場7/18付で14位、7/25付で16位にランクイン
【※2】海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録（2022/8/1付現在）／1位：TOMORROW X TOGETHER、BTS（6作連続）、3位：マライア・キャリー、TWICE、SEVENTEEN、ENHYPEN（4作連続）※同一順位は達成順
【※2】海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録（2022/8/1付現在）／1位：TOMORROW X TOGETHER、BTS（6作連続）、3位：マライア・キャリー、TWICE、SEVENTEEN、ENHYPEN（4作連続）※同一順位は達成順
＜クレジット：オリコン調べ（2022/8/1付：集計期間:2022年7月18日〜7月24日）＞
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